Netflix'ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım

Türkiye’nin ‘defans merkezine’ girdik: Tüm saldırılar USOM’daki bu odadan püskürtülüyor ​

Türkiye'ye yönelik siber saldırıları anlık olarak tespit edip püskürten Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde oluşturulan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine yenisafak.com girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı USOM'da yerli yazılımlarla siber tehditlerin savuşturulduğu USOM'da 150 kişilik uzman ekip, 7/24 görev yapıyor.

