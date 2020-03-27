Teknoloji Netflixten Türkiyenin internet altyapısını rahatlatacak adım
İNTERNET

Netflix'ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım

Netflix, evde vakit geçirme sürelerinin artmasıyla Türkiye'de de yükü artan internet altyapısını rahatlatmak amacıyla, telekomünikasyon ağları üzerindeki Netflix trafiğini yüzde 25 azaltacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
ARŞİV.
ARŞİV.

Netflix açıklamasında görüşlerine yer verilen Netflix İçerik İletiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ken Florance, yaşanılan küresel krize bağlı olarak, sundukları hizmet kalitesini koruyarak telekomünikasyon ağlarındaki Netflix trafiğini yüzde 25 oranında azaltacak bir yöntem geliştirdiklerini ifade etti.

Florance, şunları kaydetti:

  • "Trafikteki bu azalmaya rağmen üyelerimiz tercih ettikleri plan kapsamında yer alan Ultra Yüksek Çözünürlük (UHD), Yüksek Çözünürlük (HD) veya Standart Çözünürlük (SD) seçeneklerinden faydalanmaya devam edebilecek.
  • Türkiye'de önümüzdeki 30 gün boyunca uygulanacak bu yöntemin telekomünikasyon ağları üzerinde önemli bir rahatlama sağlayacağına inanıyorum."

İstanbul Valisi Yerlikaya: 65 yaş üstü 50 bin vatandaşımıza 300 bin gıda kolisi ulaştıracağız
GÜNDEM
İstanbul Valisi Yerlikaya: 65 yaş üstü 50 bin vatandaşımıza 300 bin gıda kolisi ulaştıracağız

Küresel petrol talebi koronavirüs sebebiyle yüzde 20 azalabilir
EKONOMİ
Küresel petrol talebi koronavirüs sebebiyle yüzde 20 azalabilir
Abone Ol Google News
Eğlence için yapmış!

Eğlence için yapmış!

"​Hastanede 6 koronalı var" yalanını yayan provokatör evinden alındı.
Bunun adı vandallık

Bunun adı vandallık

​Yaptıkları kaza sonrası yardıma gelen sağlıkçıları darp ettiler.
Evinizde kalın yemeğiniz bizden

Evinizde kalın yemeğiniz bizden

​İstanbul Valisi Yerlikaya 65 yaş üstü vatandaşlar için kararı açıkladı.
İnsanlık suçu işlediler

İnsanlık suçu işlediler

​İtalya'nın eski başbakanı Salvini'den Çin'e koronavirüs suçlaması.
Şehir hastanesi koronaya hazır

Şehir hastanesi koronaya hazır

270 yoğun bakım odası, 310 poliklinik ve 40 ameliyathanesiyle...
Bir CHP klasiği

Bir CHP klasiği

Köylüleri geri çevirdiler, AK Partili belediyeye de ceza kestiler.

Avrupa panikte!

Avrupa panikte!

​İtalya Yunanistan'ın, Almanya ve Çekya da İtalya'nın malzemelerine el koydu.
Bu başarı hepimizin

Bu başarı hepimizin

​Milyonlar evde, en kalabalık tarihi meydanlar boş kaldı...

Lige play-off<br>mu geliyor?

Lige play-off
mu geliyor?

​​UEFA Asbaşkanı Michele Uva resmen açıkladı.
İngiltere İtalya'yı geçebilir

İngiltere İtalya'yı geçebilir

​Vaka sayısı açıklananın çok üstünde.
Evlerde test dönemi

Evlerde test dönemi

Koronavirüsle mücadelede yeni evreye geçilebilir.
Çalışmalar son sürat ilerliyor

Çalışmalar son sürat ilerliyor

​Türkiye'nin en yükseğinde 193 metreye ulaşıldı.
Fransa Alman ordusundan<br> yardım bekliyor

Fransa Alman ordusundan
yardım bekliyor

Sağlık sistemi çöküşün eşiğinde olan Fransa, Almanya'dan yardım talebinde bulundu.
Koronavirüs Osmanlı'daki <br>adayı hatırlattı

Koronavirüs Osmanlı'daki
adayı hatırlattı

​Dönemine göre ileri düzey sistemi şaşırttı.
Beşiktaş'a<br>açık kapı bıraktı

Beşiktaş'a
açık kapı bıraktı

​Trezeguet transfer iddialarına yanıt verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.