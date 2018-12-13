NSA Çin’e karşı uyardı

NSA yetkilileri uyarıda bulundu. Yapılan resmi açıklamaya göre Çin ve ABD arasında bir savaş haline dönüşen ticaret krizinin büyük zararlara neden olacak.

ÇİN HER AN SALDIRABİLİR!

NSA yöneticilerine göre Çin, ABD’ye karışı büyük bir siber saldırı yapmayı planlıyor. Şayet yapılacak saldırıya gerekli tedbir alınmazsa ABD’de büyük çaplı sorunların yaşanması muhtemel görünüyor.

Bildiğiniz gibi daha öncesinde Çin’de yapılan siber saldırı sonrası ABD’nin alt yapı sistemleri çökertilmişti ve şehir elektrikleri kesilmişti. Şimdi ise yetkililere göre tüm devlet kurumları, finans kurumlar ve dev şirketlere siber saldırı düzenlenmesi bekleniyor.

Söz konusu saldırının düzenlenmesi durumunda ise sağlık kurumları, şehir alt yapıları, finansal kurumlar ve birçok devlet kurumu ciddi zarara uğratılacak. Bunun ise ülke içi kaosa neden olacağı belirtiliyor.