Rekabet Kurulu Obilet hakkındaki soruşturmayı sonlandırdı

"Obilet tarafından farklı biletleme yazılımını kullanan taşıyıcı firmalar için yazılım hizmeti içermeyen çevrim içi bilet satış sözleşme metni hazırlandı ve taşıyıcı firmalar ile imzalanmaya başlandı. Uygulanan modelde taşıyıcı firmalar Obilet'e yalnızca satış-dağıtım-pazarlama komisyon bedeli ödeyecek. Obilet'in biletleme yazılımını kullanan bir taşıyıcı firmanın başka bir yazılım kullanmaya karar vermesi durumunda bu husus taşıyıcı firmanın Obilet platformu üzerinden satışa kapatılması yönünde bir gerekçe oluşturmayacak ve Obilet tarafından taşıyıcı firmaya herhangi bir ayrımcı ya da dışlayıcı davranışta bulunulmayacak. Taşıyıcı firmanın obilet.com üzerinden satışa kapatılması ise hangi biletleme yazılımını kullandığı fark etmeksizin yalnızca yürürlükteki mevzuat hükümleri ve esaslı yükümlülükleri ihlal etmesi durumunda söz konusu olacak. Obilet tarafından biletleme yazılımını kullanan taşıyıcı firmalara bir duyuru yapılarak taahhütlerle ilgili bilgi verilecek"