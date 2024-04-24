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Teknoloji

Satışlar çakıldı: Tesla 2012'den bu yana en büyük gelir düşüşünü yaşıyor

Tesla, gelirlerinde 2012'den bu yana en büyük düşüşünü yaşadı. Şirketin yeni araç modellerini beklenenden daha erken piyasaya sürmeyi beklediğini açıklamasının ardından gelir ve kardaki düşüşe rağmen hisseler yükseldi.

09:37 - 24/04/2024 الأربعاء
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Elon Musk.
Elon Musk.

Elektrikli araç üreticisi Tesla, yıllık yüzde 9 düşüş göstererek 2012'den bu yana en büyük düşüşünü işaret eden bir gelir elde etti.


Tesla hisseleri, 2024'ün ilk çeyreği için beklenen gelirin altında kalmasına, karlarda büyük bir düşüş yaşanmasına ve 100 bin dolarlık Cybertruck'ın bazı araçlarının geri çağrılmasına rağmen, yaklaşık yüzde 10 yükseldi.


Şirketin belirttiğine göre, kar 2023'ün ilk çeyreğine göre yüzde 55 azalarak 1.1 milyar dolar oldu.


Şirket, yeni araç modellerini daha önce duyurulandan daha erken piyasaya sürmeyi beklediğini belirtti


Geçtiğimiz çeyrekte Tesla, araç teslimatlarının dört yıl içinde ilk kez düştüğünü bildirdi. Salı günkü raporunda Tesla, araç hacmi büyüme oranının "2023'te elde edilen büyüme oranından oldukça düşük olabileceğini" söyledi.


#Tesla
#Otomobil
#Elektrikli Araba
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