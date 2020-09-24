Şirketler müşterilerinin güvenini kazanmak için neler yapmalı? Şirketler kişisel verileri nasıl korumalı?
Müşterilerin yüzde 41'i şirketlerin veri güvenliğine önem vermediğini düşünüyor
Yapılan bir araştırmaya göre müşterilerin yüzde 41’i şirketlerin veri güvenliğine önem göstermediğini düşünüyor. Kişisel verilere önem veren ve güvenliği için çalışan şirketlere karşı müşterilerin yüzde 84’ünün de sadakat gösteriyor olmasına dikkat çeken uzmanlar, şirketlerin müşteri kaybı yaşamaması için kişisel verilerin güvenliğine önem vermesi gerektiğini belirtiyor.
Müşterilerin şirketlere bağlılıklarında kişisel verilerin güvenliği, 16 ülkede 8 binden fazla tüketici ve ticari alıcıyla yapılan bir ankete göre ön plana çıkıyor. Ankete katılanların hemen hemen yarısı, şirketlere veri güvenliği konusunda güvenemiyorken, bu konuda güvenlik adımlarını atan şirketlere karşı da yüksek bir oranda sadakat duyuyor.
Çağın dinamikleri beraberinde getirdiği güvenlik riskleri ile taleplerin de değişimine neden oluyor. Özellikle müşteriler, kişisel verilerini emanet ettikleri şirketlerden verilerinin korunması ve güvenliği konularında talepkar oluyor.
Yapılan araştırmalar da gösteriyor ki, bu konuda şirketlerin hemen hemen yarısına müşterilerin güveni pek bulunmuyor. Dijital dünyanın içerisinde yer almanın getirdikleri ile birlikte şirketlere büyük roller düşüyor. Veriyi güvende tutamayan her şirketin hem maddi hem de itibar konusunda büyük kayıplar yaşayabilir.
Sektör fark etmeksizin yaşanan her veri ihlalinin altında alınmayan siber güvenlik önlemleri ve yerine getirilmeyen yükümlülüklerin barındırıyor. Kişisel verilerin güvenliğine yatırım yapan her şirketin uzun vadede büyük kazanımlar elde ediyor.
Müşterilerin sadakati güçlü güvenlik önlemleri ile bağlı değişiyor
Verilerin güvenliği konusunda ciddi hassasiyetler yaşayan müşterilerin şirketlere karşı sadakatlerindeki en önemli unsur güçlü güvenlik önlemleri olarak görülüyor. Aynı araştırma sonuçlarına göre müşterilerin yüzde 84’ü, veri güvenliğine önem gösteren şirketlere karşı sadık kaldığını aktarıyor. Promosyonlar ya da kampanyalardan daha çok kişisel verilere gösterilen önemin de artık müşterileri elde tutma konusunda önemli kriter.