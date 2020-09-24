Müşterilerin yüzde 41'i şirketlerin veri güvenliğine önem vermediğini düşünüyor

Müşterilerin şirketlere bağlılıklarında kişisel verilerin güvenliği, 16 ülkede 8 binden fazla tüketici ve ticari alıcıyla yapılan bir ankete göre ön plana çıkıyor. Ankete katılanların hemen hemen yarısı, şirketlere veri güvenliği konusunda güvenemiyorken, bu konuda güvenlik adımlarını atan şirketlere karşı da yüksek bir oranda sadakat duyuyor.

Peki, kişisel verilerin korunması neden önemli?

Uzmanlar, yetersiz güvenlik uygulamaları nedeniyle kişisel verilere gerekli özeni göstermeyen şirketlerin müşterilerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını dile getiriyor.

Dijital dünyada kişisel verileri korumak 10 yol ile mümkün.

FOTOĞRAF 9 Henüz yılın yarısındayız ancak 2020 yılında, yeni bir veri ihlali rekoru kırılacak gibi gözüküyor. Felaketlerle başlayan bu yıl Koronavirüs pandemisi, dünya çapında hasara yol açarak siber suçların gelişmesi için mükemmel bir ortam oluşturdu. Siber suçlular sağlık, teknoloji, yazılım, sosyal medya ve yemek dağıtım şirketlerinden milyarlarca veri çaldı ve tüm sektörleri hedef aldı. Bu yıl şimdiye kadar yaklaşık 16 milyar veri kaydı sızdırıldı. Araştırmacılara göre, sadece 2020'nin ilk 3 ayında 8,4 milyar veri kaydı sızdırıldı ve bu sayı 2019'un ilk yarısında sadece 4,1 milyarı görmüştü. Rekor seviyede artan veri ihlallerini değerlendiren uzmanlar “Her zaman kişisel bilgilerinizin ele geçirilebileceğini göz önünde bulundurarak tüm çevrimiçi hesaplarınız için aynı şifreleri defalarca kullanmayın.” uyarısında bulunurken, hedef tahtasındaki şirketlerin ise artan veri ihlalleriyle mücadele etmek için proaktif, çok katmanlı bir savunma planına yatırım yapmaları gerektiğini belirtiyor. Dikkat çeken bazı veri ihlalleri ise şöyle: 1. Online Randevu Uygulamaları: Milyonlarca kullanıcının kişisel verileri, çeşitli çevrimiçi tanışma uygulamalarında yer alıyor ve olası bir veri ihlalinde oldukça fazla insan etkilenebiliyor. Mayıs ayında MobiFriends saldırıya uğradı ve bilgisayar korsanları doğum tarihleri, cinsiyet, web sitesi etkinliği, cep telefonu numaraları, kullanıcı adları, e-posta adresleri ve şifreler içeren yaklaşık 3,7 milyon veri kaydı çaldı. 2. Konaklama ve Seyahat Sektörü: Mart ayında, otel zinciri Marriott, 5,2 milyon kişinin kişisel bilgilerini ifşa eden bir güvenlik olayını doğruladı. Şirket, finansal verilerin çalındığını söylerken, saldırganlar seyahat bilgilerini, isimleri, adresleri ve üye verilerini sızdırmayı başardı. Ayrıca 19 Mayıs'ta EasyJet, 9 milyon müşterinin kişisel bilgilerini ortaya çıkaran bir saldırı açıkladı. Ancak kötü niyetli aktörler sadece 2.208 kredi kartının ayrıntılarına erişti. 3. Telekomünikasyon Sektörü: Virgin Media, 900.000 müşterinin kişisel bilgilerinin yer aldığı veri tabanını 10 ay boyunca herkesin erişebileceği zayıf bir güvenlik önlemiyle korudu. Veri ihlali, bir siber saldırının sonucunda olmasa da, herhangi biri veri tabanına kolaylıkla erişerek kullanıcıların adlarını, telefon numaralarını, e-postalarını ve ev adreslerini görüntüleyebiliyordu. 4. Sağlık Sektörü: Sağlık endüstrisi bu dönemde siber suçlular için başlıca hedef haline geldi ve fidye yazılımı saldırıları Koronavirüs araştırmalarına odaklanan tıbbi tesisleri rahatsız etmeye odaklandı. Yılın ilk çeyreğinde, 2,5 milyondan fazla kişiyi etkileyen 100'den fazla veri ihlali olayı bildirildi. Karanlık webde tıbbi kayıtlar her zamankinden daha fazla arandı ve tıbbi kimlik hırsızlığı vakalarının sayısı arttı. Uzmanlar son olarak “Her zaman kişisel bilgilerinizin ele geçirilebileceğini göz önünde bulundurarak internet özellikli cihazlarınıza kesinlikle ödüllü bir güvenlik çözümü yükleyin ve tüm çevrimiçi hesaplarınız için aynı şifreyi kullanmayın. Sosyal medya platformlarında çok fazla bilgi paylaşmaktan kaçının ve kimlik avı e-postaları ile istenmeyen SMS veya özel mesajlar için dikkatli olun” uyarısında bulundu. 16 milyar kişisel veri kaydı siber korsanlar tarafından sızdırıldı 2020 yılının ilk 6 ayında 16 milyar kişisel veri kaydı, siber korsanlar tarafından sızdırıldı. Yılın ilk yarısında online randevu uygulamalarından konaklama ve sağlık sektörüne kadar birçok sektörde büyük veri ihlalleri yaşandı. Bu yıl, veri ihlalleri konusunda yeni bir rekor kırılacağını öngören uzmanlar, “Her zaman kişisel bilgilerinizin ele geçirilebileceğini göz önünde bulundurarak tüm çevrimiçi hesaplarınız için aynı şifreleri defalarca kullanmayın” uyarısında bulundu. BiP'te paylaş

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Müşteriler verilerinin korunmasını talep ediyor

Çağın dinamikleri beraberinde getirdiği güvenlik riskleri ile taleplerin de değişimine neden oluyor. Özellikle müşteriler, kişisel verilerini emanet ettikleri şirketlerden verilerinin korunması ve güvenliği konularında talepkar oluyor.

Yapılan araştırmalar da gösteriyor ki, bu konuda şirketlerin hemen hemen yarısına müşterilerin güveni pek bulunmuyor. Dijital dünyanın içerisinde yer almanın getirdikleri ile birlikte şirketlere büyük roller düşüyor. Veriyi güvende tutamayan her şirketin hem maddi hem de itibar konusunda büyük kayıplar yaşayabilir.

Sektör fark etmeksizin yaşanan her veri ihlalinin altında alınmayan siber güvenlik önlemleri ve yerine getirilmeyen yükümlülüklerin barındırıyor. Kişisel verilerin güvenliğine yatırım yapan her şirketin uzun vadede büyük kazanımlar elde ediyor.

TEKNOLOJİ Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı

Müşterilerin sadakati güçlü güvenlik önlemleri ile bağlı değişiyor

Verilerin güvenliği konusunda ciddi hassasiyetler yaşayan müşterilerin şirketlere karşı sadakatlerindeki en önemli unsur güçlü güvenlik önlemleri olarak görülüyor. Aynı araştırma sonuçlarına göre müşterilerin yüzde 84’ü, veri güvenliğine önem gösteren şirketlere karşı sadık kaldığını aktarıyor. Promosyonlar ya da kampanyalardan daha çok kişisel verilere gösterilen önemin de artık müşterileri elde tutma konusunda önemli kriter.

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Peki, şirketler müşterilerinin güvenini kazanmak için neler yapmalı? Kişisel verileri nasıl korumalı? İşte şirketlerin kişisel verileri korumada dikkat etmesi gereken 5 ipucu: