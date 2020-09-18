ABD 20 Eylül'den itibaren Tiktok ile WeChat'in indirilmesini yasaklayacak

ABD Ticaret Bakanlığı, "ulusal güvenliği koruma" gerekçesiyle Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat'in 20 Eylül'den itibaren ülkede indirilmesinin yasaklanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin Komünist Partisi'nin ABD'nin ulusal güvenliğini, dış politikasını ve ekonomisini tehdit etmek için bu uygulamaları kullandığı kaydedildi.

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Bu uygulamalara erişimin ortadan kaldırılması ve işlevlerinin önemli ölçüde azaltılmasıyla ABD'deki kullanıcıların korunacağına işaret edilen açıklamada, TikTok ve WeChat'in oluşturduğu tehditlerin aynı olmasa da benzer olduğu aktarıldı.

Açıklamada, her iki uygulamanın da kullanıcılardan konum, tarama ve arama geçmişleri de dahil olmak üzere veri topladığı belirtilerek, söz konusu şirketlerin Çin Komünist Partisi'nin istihbarat servisleriyle zorunlu iş birliği içinde olduğu ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında "Bu durum WeChat ve TikTok kullanımının ulusal güvenliğimiz için kabul edilemez riskler oluşturmasına neden oluyor." değerlendirmesine yer verildi.

TikTok ve WeChat'in ABD'de indirilmesinin 20 Eylül'den itibaren yasaklanacağı kaydedilen açıklamada, bu uygulamaların mobil uygulama mağazaları aracılığıyla para transferi ve ödeme hizmet sağlamasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, 12 Kasım'a kadar ulusal güvenliğe yönelik endişelerin giderilmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın yasakları kaldırılabileceğine işaret edildi.

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ABD Başkanı Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u yasaklayacağını duyurmuştu.

Trump, 6 Ağustos'ta ise ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzalamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamasında 'Ya Tiktok'u güvenlik sebepleriyle bu ülkede kapatacağız, ya da bu uygulama başka ABD'li bir şirkete satılacak.' sözlerini kaydetmişti.

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DAVA AÇMIŞTI

Video oluşturma ve paylaşma platformu TikTok, daha önce de Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Başkan Donald Trump yönetimine, ana şirket ByteDance ile ilişkileri yasakladığı için dava açtı. Dava gerekçesinde, Trump’ın kararının siyasi olduğu öne sürüldü ve iyi niyetli ulusal güvenlik endişelerine dayanmadığı ifade edildi. 39 sayfalık iddianamede ABD Başkanı Donald Trump, Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve ABD Ticaret Bakanlığı sanık olarak listelendi.

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TikTok tarafından yapılan basın açıklamasında, “Trump yönetimi, endişeleri gidermek için tam ve iyi niyetle yürüttüğümüz kapsamlı çabalarımızı görmezden geldi. ABD hükümetine dava açma kararı bizim için kolay olmadı. Ancak haklarımızı, topluluğumuzun ve çalışanlarımızın haklarını korumak için harekete geçmekten başka seçeneğimiz olmadığını düşünüyoruz” denildi.

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