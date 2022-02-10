Teknoloji Uzaya gönderilen 40 uydu güneş fırtınası nedeniyle düştü
BİLİM

Uzaya gönderilen 40 uydu güneş fırtınası nedeniyle düştü

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in Starlink projesi kapsamında uzaya gönderdiği uydulardan 40'ının güneş kaynaklı jeomanyetik fırtına nedeniyle düştüğü belirtildi.

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Haber Merkezi AA
SpaceXin 40 uydusu güneş fırtınası nedeniyle düştü
SpaceX'in hala dünya yörüngesinde dönen ve farklı bölgelere internet hizmeti sağlayan 2 bine yakın Starlink uydusu bulunuyor.

SpaceX'in geçen hafta fırlatılan ve 49 parçadan oluşan mini uydu filosundan 40'ının jeomanyetik fırtınaya yakalanması sonucu yörüngesinden çıktığı bildirildi.

Starlink internet ağı projesi kapsamında uzaya yeni gönderilen bu uyduların, güneş fırtınasının atmosferi daha yoğun hale getirmesi sonucu oluşan aşırı sürtünmeden etkilenerek parçalandığı bilgisi paylaşıldı.

SpaceX'in yer kontrolörlerinin, düz panel uyduları bir tür hazırda bekletme moduna sokarak ve sürtünmeyi en aza indirecek şekilde uçurarak kurtarmaya çalıştıkları, ancak atmosferik çekimin çok güçlü olması nedeniyle uyduların daha istikrarlı bir yörüngeye tırmanamadığı kaydedildi.

SpaceX, konuyla ilgili "benzersiz bir durum" nitelemesinde bulunurken, her biri 260 kilo ağırlığındaki uyduların yörüngedeki diğer uydular veya yeryüzü için herhangi bir tehlike oluşturmadığını vurguladı.

SpaceX'in hala dünya yörüngesinde dönen ve farklı bölgelere internet hizmeti sağlayan 2 bine yakın Starlink uydusu bulunuyor.

SpaceX uzaya 60 adet Starlink uydusu daha gönderdi
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SpaceX uzaya 60 adet Starlink uydusu daha gönderdi
ABD merkezli SpaceX firması, üzerinde 60 adet Starlink internet uydusu taşıyan Falcon 9 roketini başarılı şekilde fırlattı. Fırlatmanın ardından Falcon 9'un iticileri ise başarılı şekilde yeryüzüne iniş gerçekleştirdi.


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