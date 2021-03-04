Teknoloji SpaceXin Mars aracı deneme uçuşu sonrası yerde infilak etti
BİLİM

SpaceX'in Mars aracı Starship, deneme uçuşu sonrası yere indikten sonra infilak etti

SpaceX'in Mars aracı deneme uçuşu sonrası yerde infilak etti

ABD'li uzay ve havacılık şirketi SpaceX Mars'a göndermeyi planladığı yeni nesil uzay aracı Starship'in yüksek irtifa uçuş denemesini gerçekleştirdi, fırlatma platformuna dikey inmeyi başaran araç bir süre bekledikten sonra infilak etti.

Haber Merkezi AA
Fırlatma platformuna dikey inmeyi başaran araç bir süre bekledikten sonra infilak etti.
Fırlatma platformuna dikey inmeyi başaran araç bir süre bekledikten sonra infilak etti.

SpaceX'in 3. yüksek irtifa uçuş denemesini gerçekleştirdiği yeni nesil dev uzay aracı Starship, başarılı bir test uçuşunun ardından, platforma dikey ve yumuşak bir iniş gerçekleştirmesine rağmen, bir süre sonra motor bölümünde görülen alevlerin büyümesi sonucu büyük bir gürültüyle patladı.

SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı Starship aracı

Uzay şirketinin kurucusu ve CEO'su Elon Musk'un diğer araçlardan farklı olarak, Mars'a aynı anda onlarca kişi gönderme hayaliyle geliştirdiği dev boyutlu Startship'in daha önceki iki demesi de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Fırlatma platformuna dikey inmeyi başaran araç bir süre bekledikten sonra infilak etti.

Teksas'ın Meksika sınırı yakınındaki deneme platformunda gerçekleştirilen uçuş sonrası gerçekleşen patlamaya yakıt tankında meydana gelen bir sızıntının sebep olduğu bilgisi paylaşıldı.

Fırlatma platformuna dikey inmeyi başaran araç bir süre bekledikten sonra infilak etti.
  • SN10 isimli uçuşun gün içinde ilk girişimi, fırlatmaya bir saniye kala bilgisayar sisteminde fark edilen bir problem yüzünden otomatik olarak iptal edilmişti.

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