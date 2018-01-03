Spotify'a 1.6 milyar dolarlık dava

İsveç merkezli online müzik akış servisi Spotify'ın 60 milyon ücret ödeyen abonesi var.

Müzik lisans şirketi olan Wixen birçok ünlü isimle çalışıyor. Bunlar arasında Missy Elliot, Neil Young, Weezer, Beach Boys gibi isimler bulunuyor. Spotify’ın servisinde şarkıları çoğaltmak ve dağıtmak için gerekli mekanik lisansların alınmadığı belirtiliyor.

Bu arada Wixen şirketi, şarkı başına 150 bin dolardan zararlarına karşılık olarak 1.6 milyar dolar, avukatlık ücretleri ve mahkeme masrafları gibi giderleri de talep ediyor.

Spotify’a açılan bu dev davanın zamanlamasının şirketin halka arzı öncesine gelmesi de dikkatleri çekiyor. Bu davanın şirketin halka arzını etkileyip etkilemeyeceği konusunda değeri 19 milyar dolar olan şirket sessiz kalmaya devam ediyor.