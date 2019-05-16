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Teknoloji Suriyeli öğrenciler robotik el yaptı
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BİLİM

Suriyeli öğrenciler 'robotik el' yaptı

Türkiye'de mühendislik eğitimi alan iki Suriyeli öğrenci, ülkelerindeki iç savaşta engelli hale gelenlere destek olabilmek amacıyla "Robotik Yürüyen El" geliştirdi.

Haber Merkezi AA
Mekatronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Abduljavad Alalı ve Ahmed Khabbaz, bitirme projeleri kapsamında, ülkelerindeki savaşta yaralanıp engelli hale gelen kişiler için bu projeyi hazırladı.
Mekatronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Abduljavad Alalı ve Ahmed Khabbaz, bitirme projeleri kapsamında, ülkelerindeki savaşta yaralanıp engelli hale gelen kişiler için bu projeyi hazırladı.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) mühendislik eğitimi alan iki Suriyeli öğrenci, ülkelerindeki iç savaşta engelli hale gelenlere destek olabilmek amacıyla "Robotik Yürüyen El" yaptı.

Mekatronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Abduljavad Alalı ve Ahmed Khabbaz, bitirme projeleri kapsamında, ülkelerindeki savaşta yaralanıp engelli hale gelen kişiler için proje hazırladı.

Öğrenciler, bu çerçevede "Robotik Yürüyen El" geliştirdi.

Proje kapsamında engelli, giydiği eldivenin yardımıyla uzaktaki bir cismi alabiliyor. Ahşaptan minyatür araba ve 3D yazıcı kullanılarak üretilen robotik el, eldivenden aldığı komutlarla ileri, geri, sağa ve sola hareket ediyor, kendi ekseninde dönebiliyor.

Hareketli bir ivmeölçer, sensörler, uzaktan bağlantı sistemleri, elektronik motorlar ve özel bir yazılım kullanılan projede yer alan arabanın üzerindeki el, yine eldivenden aldığı komutlarla aşağı yukarı oynuyor, parmaklar açılıp kapanıyor.

Abduljavad Alalı'nın yaptığı açıklamada, ülkesindeki iç savaş nedeniyle binlerce insanın engelli kaldığını söyledi.

Bu durumun arkadaşı ve kendisini çok etkilediğini anlatan Alalı, şöyle konuştu:

  • "Savaştan çok insan mağdur oldu. Onlara destek vermek, yardım etmek için böyle bir proje yaptım. Engelli insanlar kullanacak. İki kısım var. İlk kısmı araba, ikinci kısmı robotik insan kolu. Engellilerin, hareket edemeyenlerin, dışarıdan bir şeyleri getirebilmesi için bu sistemi yapmaya çalıştık. Bir eldivenimiz var. Bunu hareket ettirdiğimizde arabaya ve robotik ele komut veriyoruz."

Kendisine bu fırsatı verenlere teşekkür eden Alalı, "Türkiye ve Karabük Üniversitesi bize bu fırsatı verdi. Bu çok önemli bizim için. İleride projemizi geliştirmek istiyoruz." dedi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat da öğrencilerin geliştirdikleri projelerle kaliteli bir eğitim aldıklarını kanıtladığını ifade etti.

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Türkiye'de en çok uluslararası öğrencisi bulunan üniversitelerden birisi olduklarını vurgulayan Polat, öğrencilere her türlü imkanı sunduklarını kaydetti.

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