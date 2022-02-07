Teknofest heyecanı Azerbaycan'da: Katılımcılar 17 Şubat'a kadar başvuru yapabilir TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Azerbaycan'da tanıtım toplantısında konuştu. Bayraktar "TEKNOFEST Azerbaycan'daki ilk yılında 10 yarışma ile başlıyor. Katılımcılar 17 Şubat'a kadar yarışmalara başvuru yapabilir" ifadelerini kullandı.

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