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Teknofest heyecanı Azerbaycan'da: Katılımcılar 17 Şubat'a kadar başvuru yapabilir

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Azerbaycan'da tanıtım toplantısında konuştu. Bayraktar "TEKNOFEST Azerbaycan'daki ilk yılında 10 yarışma ile başlıyor. Katılımcılar 17 Şubat'a kadar yarışmalara başvuru yapabilir" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Teknofest heyecanı Azerbaycanda: Katılımcılar 17 Şubata kadar başvuru yapabilir
​TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Azerbaycan'da konuştu.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Azerbaycan'da tanıtım toplantısında konuştu.


Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

TEKNOFEST Azerbaycan'daki ilk yılında 10 yarışma ile başlıyor. Bu yarışmaları düzenlemekteki amacımız insanlığın huzur ve refah içerisinde yaşamasıdır.

Katılımcılar 17 Şubat'a kadar yarışmalara başvuru yapabilir.

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