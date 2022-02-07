Teknofest heyecanı Azerbaycan'da: Katılımcılar 17 Şubat'a kadar başvuru yapabilir

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Azerbaycan'da tanıtım toplantısında konuştu.
#CANLI Baykar Savunma teknik müdürü Selçuk Bayraktar TEKNOFEST Azerbaycan 2022'de konuşuyor. https://t.co/NJM7Hqzbo6
#CANLI Baykar Savunma teknik müdürü Selçuk Bayraktar TEKNOFEST Azerbaycan 2022'de konuşuyor. https://t.co/NJM7Hqzbo6— Yeni Şafak (@yenisafak) February 7, 2022
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
TEKNOFEST Azerbaycan'daki ilk yılında 10 yarışma ile başlıyor. Bu yarışmaları düzenlemekteki amacımız insanlığın huzur ve refah içerisinde yaşamasıdır.
Katılımcılar 17 Şubat'a kadar yarışmalara başvuru yapabilir.