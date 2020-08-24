TEKNOFEST için geri sayım başladı

Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST kapsamında 23 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarında 20 bin 197 takımdaki 100 bin genç kıyasıya mücadele ediyor. Dereceye girmeye hak kazanan takımları 3 milyon TL’nin üzerinde ödülün beklediği TEKNOFEST bu yıl 24 -27 Eylül tarihlerinde Milli Mücadele’nin gazi şehri Gaziantep’te düzenleniyor.

TAKIMLARIN GÖVDE GÖSTERİSİ

En yükseği hedefleyen gençler için ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen Roket Yarışması, öğrencilerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini arttırarak bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlıyor. Alçak, orta ve yüksek irtifa kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmaya lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri takım olarak katılıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Yüksek İrtifa Kategorisi’nde takımlar, 20 bin feet irtifaya atış yapacaklar. Nefeslerin tutularak izlendiği roket atışları 1-13 Eylül tarihleri arasında Tuz Gölü’nde yapılacak.

İHA’LAR YARIŞACAK

İHA Yarışması liselerarası İHA ve uluslararası İHA olarak gerçekleşecek. Yarışma 2016’dan bu yana gençlerin insansız hava araçları (İHA) konusundaki farkındalığını artırmak ve teknik deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenleniyor. İHA yarışması 15-20 Eylül tarihleri arasında Gaziantep Alleben Göleti’nde gerçekleştirilecek.

UÇAN ARAÇ DEVRİNE DOĞRU

Uçan arabalar çağı için BAYKAR yürütücülüğünde düzenlenen Uçan Araba Tasarım Yarışması’nın amacı yoğun nüfus bölgeleri de dahil olmak üzere insan yaşam bölgelerinde veya yerleşim bölgelerinde bir noktadan diğerine, gerektiğinde karayolunu gerektiğinde ise havayolunu kullanabilen, hem karada hem havada emniyetli bir şekilde seyredebilecek bir “Uçan Araba” konseptinin ortaya konmasıdır. Yarışma, Serbest ve İleri Kategori olarak iki kategoriden oluşuyor.

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