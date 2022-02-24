TEKNOFEST Teknoloji yarışmaları başvuruları 28 Şubat'ta sona eriyor.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Teknoloji Yarışmalarına başvurular 28 Şubat’ta sona eriyor. Türkiye’nin dört bir yanında bilim ve teknolojiyi rehber edinmiş, geleceğin teknolojilerini üreten gençler için bu yıl 40 ana yarışma-99 farklı kategoride düzenlenen yarışmalarda gençlere parlak bir geleceğin kapıları da aralanıyor. Teknoloji yarışmalarına ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri seviye ile mezun seviyesi dahil teknoloji meraklısı tüm gençler katılabiliyor. Millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara bu yıl 12 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği, TEKNOFEST’te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara 6 Milyon TL'nin üzerinde ödül veriliyor. Başvurular https://teknofest.org/tr/compe... web sitesi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilebiliyor.

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TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK ÖDÜLÜ

Teknolojinin gelişimine paralel olarak her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı, kendini sürekli yenileyen ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları arasında Roketten Otonom Sistemlere, Tarımdan Su Altı Sistemlerine, İnsansız Hava Araçlarından Yapay Zekâya kadar teknolojinin her alanında yarışma bulunuyor. 2021 yılından farklı olarak bu yıl Hyperloop Geliştirme Yarışması, Dikey İnişli Roket Yarışması, Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışmaları ve Çip Tasarım Yarışması ilk kez düzenleniyor.

Başvuru Tarihi 28 Şubat’ta Sona Eren Yarışmalar:

Akıllı Ulaşım Yarışması

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Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması

Dikey İnişli Roket Yarışması

Eğitim Teknolojileri Yarışması

Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması

Hyperloop Geliştirme Yarışması

Helikopter Tasarım Yarışması

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması

Jet Motor Tasarım Yarışması

Karma Sürü Simülasyon Yarışması

Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları

Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması

Model Uydu Yarışması

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Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması

Roket Yarışması

Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması

Savaşan İHA Yarışması

Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması

Sürü Robotlar Yarışması

Tarım Teknolojileri Yarışması

Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması

Turizm Teknolojileri Yarışması

Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması

Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları

Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması

Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması

Uçan Araba Yarışması

Teknoloji yarışmaları kapsamında başvuru tarihi farklılık gösteren yarışmalar ve son başvuru tarihleri:

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Çip Tasarım Yarışması – 14 Mart 2022

Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması – 11 Mayıs 2022

Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması – 18 Mayıs 2022

Pardus 21 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması – 15 Mayıs 2022

TÜBA Doktora Bilim Ödülleri – 04 Mart 2022

Türkiye Drone Şampiyonası – 01 Nisan 2022

Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması – 12 Mayıs 2022

World Drone Cup – 01 Nisan 2022

Teknoloji yarışmaları kapsamında henüz başvuruları açılmayan yarışmalar:

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Hack Karadeniz

ISIF

Robotik Yarışmaları

TAKE OFF Uluslararası Girişim Zirvesi

Travel Hackathon

Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması

Kuzeyden Güneye, Batıdan Doğuya TEKNOFEST Coşkusu Tüm Türkiye’de

Teknoloji Yarışmalarının final etapları bu yıl Karadeniz başta olmak üzere yurdumuzun dört bir yanında gerçekleştirilecek. İlk etabı Kastamonu’da başlayacak Türkiye Drone Şampiyonası’nın ikinci etabı Sinop, üçüncü etabı ise Artvin’de devam ederken final yarışları da Samsun’da gerçekleştirilecek. Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması Samsun’da kıyasıya bir mücadeleye sahne olurken, Giresun’da İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması gurur verici anlar yaşatacak. İlki yine Giresun’da başlayacak olan Sergi Yarışmalarının ikincisi Ordu’da düzenlenirken, üçüncüsü Trabzon’da, dördüncüsü ise Rize’de gençlerle buluşacak.

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GİRİŞİM ZİRVESİ İSTANBUL'DA

Karadeniz’i şenlendirecek yarışmaların yanı sıra Roket ve Model Uydu Yarışmaları heyecanı yeniden Aksaray’da yaşanacak. Gençlerin heyecanla beklediği Efficiency Challenge Elektrikli Araç ve Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli’de, bu yıl ilk kez yapılacak Dikey İnişli Roket Yarışması ise Ankara’da gerçekleştirilecek. Hyperloop Geliştirme Yarışması Gebze’de, Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi ise İstanbul’da düzenlenecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında milli mücadelenin başladığı şehir Samsun’da, Çarşamba Havalimanında düzenlenecek. Samsun merkezli olarak Karadeniz’de gerçekleşecek olan TEKNOFEST 2022 heyecanına ortak olmak için birbirinden farklı teknoloji yarışmalarına https://teknofest.org/tr/compe... adresini ziyaret ederek başvurabilirsiniz.

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TEKNOLOJİ TEKNOFEST Akıllı Ulaşım yarışması başvuruları başladı

TEKNOLOJİ Jet hızında çalışan TEKNOFEST gençleri Jet Motor yarışmasına hazırlanıyor