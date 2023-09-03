TEKNOFEST'e son gününde yoğun ilgi

Dünyanın en büyük havacılık uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Ankara'da devam ediyor. Etimesgut Havalimanı'ndaki etkinliğe binlerce vatandaş akın etti. Köyünden TEKNOFEST için geldiğini söyleyen Saadettin Sevani Sevgen adlı yaşlı vatandaş etkinlik alanındaki Mescid'in kapısında festival ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşarak şiir okudu. İlerleyen yaşına rağmen TEKNOFEST'e katılmak ve Türkiye'nin gururu projeleri yakından görebilmek için uzun yol katetmeyi göze alan Saadettin amca, organizasyonu çok beğendiğini söyleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Selçuk Bayraktar'a dua etti.