Teknoloji liderlerine ödül

Turkcell'in düzenlediği ‘Yarının Teknoloji Liderleri’ yarışmasında ödüller, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Türkiye genelinde 55 ilden gelen başvurularla büyük ilgi gören yarışmaya, 130 üniversiteden toplam 406 proje başvuru yaptı. Kategorilerinde birinci olan projeler 500 bin lira, ikinciler 300 bin lira, üçüncüler ise 150 bin lira para ödülünün sahibi oldu.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, kurum olarak gençlere çok güvendiklerini ve sürekli yatırımlar yaptıklarını söyledi. Koç, Turkcell'in son 31 yılda, teknolojik yatırımlarıyla, fiber optik kablolarıyla, baz istasyonlarıyla toplamda 28 milyar dolarlık yatırım yaptığını vurguladı. Geleceğin teknoloji liderlerini yetiştiriyoruz diyen Koç, şunları kaydetti: "Bu sene ilkini yaptık. Hemen eylül ayında ikincisini yapmaya başlıyoruz. Artık her sene Türkiye'nin Turkcell'inin geleceğin teknoloji liderleri yarışmasını görebileceksiniz."