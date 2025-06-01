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Teknoloji liderlerine ödül

Teknoloji liderlerine ödül

04:001/06/2025, Pazar
G: 1/06/2025, Pazar
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Ali Taha Koç
Ali Taha Koç

Turkcell'in "Yarının Teknoloji Liderleri" yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Genel Müdür Dr. Ali Taha Koç, "Her sene Türkiye'nin Turkcell'inin geleceğin teknoloji liderleri yarışmasını görebileceksiniz" dedi.

Turkcell'in düzenlediği ‘Yarının Teknoloji Liderleri’ yarışmasında ödüller, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Türkiye genelinde 55 ilden gelen başvurularla büyük ilgi gören yarışmaya, 130 üniversiteden toplam 406 proje başvuru yaptı. Kategorilerinde birinci olan projeler 500 bin lira, ikinciler 300 bin lira, üçüncüler ise 150 bin lira para ödülünün sahibi oldu.

28 MİLYAR TL YATIRIM YAPTIK

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, kurum olarak gençlere çok güvendiklerini ve sürekli yatırımlar yaptıklarını söyledi. Koç, Turkcell'in son 31 yılda, teknolojik yatırımlarıyla, fiber optik kablolarıyla, baz istasyonlarıyla toplamda 28 milyar dolarlık yatırım yaptığını vurguladı. Geleceğin teknoloji liderlerini yetiştiriyoruz diyen Koç, şunları kaydetti: "Bu sene ilkini yaptık. Hemen eylül ayında ikincisini yapmaya başlıyoruz. Artık her sene Türkiye'nin Turkcell'inin geleceğin teknoloji liderleri yarışmasını görebileceksiniz."



#Turkcell
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#Ali Taha Koç
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