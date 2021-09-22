Teknopark Ankara’dan Teknofest çıkarması

“Ayakları yere basmayan festival” TEKNOFEST 2021’in açılış töreni Atatürk Havalimanında gerçekleştirildi. Açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın da katıldığı etkinlik, teknoparkların, öğrencilerin ve teknoloji meraklılarının akınına uğradı. 2017 yılında faaliyete geçen ve özellikle savunma ve havacılık alanındaki katma değerli firmalarıyla AR-GE ekosistemini geliştiren Teknopark Ankara, TEKNOFEST 2021’e 10 firmasıyla çıkarma yaptı. Savunma ve havacılık başta olmak üzere 180 firmaya ev sahipliği yapan teknoparkta, yürütülen 750 projenin yüzde 50’sini savunma sanayi alanındaki çalışmalar oluşturuyor. Yüzde 95 İvedik OSB, yüzde 5 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ortaklığı ile kurulan Teknopark Ankara, sanayi içine kurulan ilk “uygulamalı teknoloji geliştirme bölgesi” olma özelliğini taşıyor.

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2 MİLYARI AŞKIN CİRO

Ticari hacim olarak firmaların cirosunun 2 milyar TL’yi geçtiği Teknopark Ankara; Türkiye’nin en büyük “Doğal İnsansız Hava Aracı Kümelenmesi”ni bünyesinde barındırıyor. Teknoparkta, bunu destekleyen nitelikte 28 firmadan oluşan Ticaret Bakanlığı destekli Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Projesi yürütülüyor. Teknopark Ankara, havacılık ve savunma sanayi sektörlerinin daha güçlü hale getirmek amacı ile Ankara’nın Kalecik ilçesinde kurulan İnsansız Hava Aracı Test Merkezinin hem fikir hem proje liderliği görevini üstleniyor.

KULUÇKADA YÜKSEK BAŞARI

Ankara sanayisinin kuluçkası niteliğinde olan Türkiye’nin en kalabalık ikinci OSB’si olan İvedik OSB’nin vizyonu ile firmaların gelişimine büyük önem veren Teknopark Ankara, kurduğu Nar Kuluçka Merkezi ile girişimcilere proje danışmanlığı, mentorluk ve atölye imkânları sunuyor. 2020 yılı endeks verilerine bakıldığında kuluçka firmalarından yüzde 80’i yatırım alarak mezun oldu.

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TEKNOLOJİLER YARIŞACAK

Teknopark Ankara, TEKNOFEST 2021’e bölgesinde yer alan 10 firma ile tek çatı altında katılım sağlıyor.

MVS TEKNOLOJİ (http://www.mvs.com.tr)

Oyun teknolojileri üzerine çalışan firma; İspanyolca, Almanca, İngilizce, Fransızca ve çok yakında Rusça uygulaması ile eğitim teknolojileri alanında faaliyet gösteriyor.

DEEP CONTROL (https://deepcontrol.net)

TÜBİTAK 1512 desteği ile kurulan Deep Control; gömülü sistemler ve IOT üzerine çalışan bir savunma sanayi firması.

ALPGEN ROBOTİCS (https://www.alpgenrobotics.com)

Eğitim teknolojileri alanında faaliyet gösteren Alpgen Robotics 28 ülkeye elektronik kart satışı yapıyor. Çocuklar için ürettikleri robotik kodlama ürünleri İngiltere’de ilk 3’de yer alıyor.

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LAPİS HAVACILIK (http://www.lapisteknoloji.com/v1/default.asp)

İnsansız hava aracı üzerine faaliyetler gösteren firma, 2021 yılı içerisinde seri üretim İHA fabrikası kurdu. Personelinin yüzde 70’i mühendislerden oluşan firma, tamamen yerli tasarım, yazılım ve üretim ile Türkiye’nin insansız sistemler ve elektrikli araçlar sektörlerinde lider firma olma hedefinde ilerliyor. Yerli tasarım ve üretim Hexacopter (Akrep-A) ve Quadcopter (Örümcek) döner kanatlı insansız hava araçları ve bu sistemlerde kullanılan 2-3 eksenli gyro stabilize faydalı yük sistemleri, özgün Oto-Pilot Sistemi ve Yer Kontrol İstasyonları ile komple bir sistem olarak LAPİS bünyesinde AR-GE faaliyetleri devam ediyor. Sabit kanatlı ve Octocopter tipi İHA projeleri AR-GE çalışmaları da sürüyor. Bunların yanı sıra müşterilerin isteklerine göre hızlı prototipleme ve elektronik atölyelerimizde özel tasarım ve üretim projeler de mevcut.

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VİTALEN (http://www.vitalen.com.tr/?lang=tr)

Araç gaz tepkime sürelerini kısaltarak performanslı sürüş deneyimi sunan elektronik cihazları ile piyasayı domine ediyor.

ANDAR (https://andar.com.tr/who-we-are)

Havacılık sektöründe faaliyet gösteren Andar, Servo Motor geliştiriyor. Savunma ve havacılık sektöründeki ana yüklenici firmaların dışa bağımlılığını azaltmak ve küresel pazarda rekabetçi çözümler yaratmalarına katkı sağlamak amacıyla 2012 yılında kurulmuş bir teknoloji firması olan Andar, elektromekanik hareket sistemleri konusuna odaklanıyor. Servo eyleyiciler ve bunların bileşenlerini geliştirmek üzerine uzmanlaşan firma, sistem entegratörlerinin kalite, bütçe ve takvim beklentilerine uygun şekilde tasarım, geliştirme, üretim ve destek faaliyetleri gerçekleştirerek yenilikçi ve teknolojik çözümler sunuyor. Firma, savunma ve havacılık sektöründe hava, kara ve insansız platformları olmak üzere geniş bir yelpazeye hizmet veriyor. ANDAR geliştirme projeleri için yeni ürünler, modernizasyon projeleri için ise muadillerinden daha performanslı ürünler geliştiriyor.

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MESAN (http://www.mesanas.com.tr/tr)

Savunma sanayine başarılı ürünler gerçekleştiren Mesan, yerli ve milli olarak ürettiği Araç Hız Tespit Sistemi ve Mayın Dedektörleri ile savunma sanayinde faaliyet gösteriyor.

COVİSART/TUNGUSKA

Sınırsız dönüş kabiliyetine sahip sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerinin kullanılarak yeni nesil yerli ve mili simülatör 2019 Teknofest’te uluslararası en iyi buluş ödülünü alan firma, Türkiye’nin önde gelen firmalarından ASELSAN ve HAVELSAN gibi kurumlara simülasyon anlamında destek sağlayan iş ortağı olarak faaliyet gösteriyor.

DEVREZLİ (https://www.devrezlimakina.com.tr/iletisim)

İnsansız Hava Araçları için yerli ve milli jet motoru AR-GE ve üretimi gerçekleştiriyor.

HAN STUDİOS

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Firma, Türkiye’nin ilk 8K çözünürlükte oyununu geliştiriyor.