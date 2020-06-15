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Teknoloji Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezine Rejenerasyon-20 projesi
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Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi'ne Rejenerasyon-20 projesi

Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında "Girişimcilik Ekosistemi Yenilenme Projesi: Rejenerasyon-20" ile destek almaya hak kazandı.

Haber Merkezi AA
Teknopark giderek büyüyor
Teknopark giderek büyüyor

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, "Rejenerasyon-20" projesiyle Kovid-19 salgınının ülke ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik girişimcilerin hayata geçireceği yenilikçi uygulamalar desteklenerek toplumun girişim ekosisteminin katkılarıyla güçlenmesi sağlanacak. Destekten 30 girişimin yararlanması hedefleniyor.

  • Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesinde kritik projelerle ön plana çıkan girişim ekosisteminin yeniden yapılanmasını kapsayan "Rejenerasyon-20" projesiyle girişimciler; evde yaşamın iyileştirilmesi, uzaktan çalışmanın verimli ve uygulamada kolay hale getirilmesi, erişim/lojistik sorunlarının çözümüne yeni bir soluk getirilmesi ve toplumu rahatlatacak sosyal projelerin hayata geçirilmesi için desteklenecek.

"Rejenerasyon-20" projesi ile birlikte erken aşamadaki girişimlere dijital hızlandırma, ürünleştirme aşamasındaki girişimlere danışmanlık programı verilecek. Ayrıca, ekosistemdeki soru ve sorunlara yanıt niteliğinde içeriklerden oluşacak video portalında 100 video ile 1.000'i aşkın girişimciye ulaşılması hedefleniyor. Projeyle Türkiye'deki nitelikli Ar-Ge mühendislerinin de girişimler bünyesinde istihdam edilmesi planlanıyor.

Teknopark'a proje

Girişimlerimizin sorunlara çözüm niteliğinde ürünler çıkarmalarını sağlayacağız

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki sosyal ve ekonomik gelişimin yapı taşları olan girişimcilerin desteklenmesi aracılığıyla ekonomimize katkı sağlamak, salgının yarattığı etkileri azaltmak ve yeniden adaptasyonu sağlamak için kurguladığımız bu proje ile girişimlerimizin sorunlara çözüm niteliğinde ürünler çıkarmalarını sağlayacağız.

  • Destekten yararlanacak girişimcilerimiz kalıcı, uygulanabilir, çağdaş metotlara dayanan destek mekanizmalarıyla projelerini başarıyla hayata geçirecekler. Rejenerasyon-20 ile girişimcilik ekosistemimizdeki başarılı genç beyinlerimizin uluslararası arenada rekabet eden ürünler ve uygulamalar hayata geçireceğine inanıyoruz. Teknopark İstanbul olarak kuluçka merkezimizi uluslararası bir merkez haline getirmek ve girişimcilerimize uluslararası standartlarda hizmetler/imkanlar sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz yenilikçi girişimleri her zaman desteklemeye devam edeceğiz."

Proje hazırlanıyor

Girişimcilik Ekosistemi Yenilenme Projesi:

Rejenerasyon-20" kapsamında, Türkiye'de üretilen yerli ürünlerle Türkiye'den başlayarak dünyaya açılan, salgının olumsuz etkilerini ortadan kaldıran projelerin desteklenmesi, gelecek vadeden girişimlere can suyu destek mekanizmasının kurulması hedefleniyor. Uluslararasılaşma kapsamında ithalatta düşüş sağlanarak ihracatta artışa katkı sunulması da amaçlanan projenin diğer hedefleri ise sosyal girişimlerin ortaya çıkarılması, toplumun rahatlatılarak birliktelik ruhuna destek olunması ve dayanışma kültürünün desteklenmesi olacak.

  • Teknopark İstanbul Türkiye'nin Ar-Ge üssü olma amacıyla çıktığı yolda bugün 95'i aşkın girişimci grubuna ve aralarında ASELSAN, TUSAŞ, TEI, Roketsan, STM, BMC Power, Aspilsan, Vestel Savunma, Yaltes, C-Tech, Altınay Havacılık, Pavotek, Femsan, Armelsan, Kale Havacılık ve Figes gibi firmaların yer aldığı 320'yi aşkın şirkete ev sahipliği yapıyor.

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