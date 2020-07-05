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Teknoloji Türk Havacılık Uzay Sanayii büyümesini sürdürüyor 11 basamak atlayıp 26ıncı oldu
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Türk Havacılık Uzay Sanayii Fortune 500 Türkiye Araştırması’nda 11 sıra yükselerek 26'ıncı oldu

Türk Havacılık Uzay Sanayii büyümesini sürdürüyor: 11 basamak atlayıp 26'ıncı oldu

Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin 12 yıldır listelendiği ’Fortune 500 Türkiye Araştırması’nın 2019 sonuçları açıklandı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, savunma sanayii şirketleri arasında en çok yükseliş göstererek listede 11 basamak yükseldi. 26’ıncı sıraya yerleşen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, havacılık sektöründe yerini pekiştirdi.

Haber Merkezi İHA
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Arşiv


Geçtiğimiz yılı 2,2 Milyar Amerikan Doları ciro ile kapatan TUSAŞ, cirodaki payının yanı sıra arge projeleri ile de sıralamadaki hızlı tırmanışını sürdürdü. Liste belirlenirken net satışların yanı sıra faiz-vergi öncesi kar, aktif toplam, öz kaynak, karlılık ve ihracat gibi kriterler de değerlendirildi.

AA
Temel Kotil

Hedef dünyada ilk 10

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil,

  • “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde azim ve kararlılıkla projelerimizi tamamlamak için lider ve öncü vasfımızı perçinlemek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz dünyanın en büyük havacılık şirketleri arasında üst sıralarda yerimizi almak.

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Dünyanın yakından takip ettiği projeleri yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bayrağımızı dünyanın birçok ülkesinde şerefle dalgalandırmaya devam ediyoruz. Küresel ölçekte dünyanın en büyük 100 havacılık şirketi arasında yer alıyoruz ve her yıl bu listelerdeki sıramızı yükseltmeye devam ediyoruz.

Hedefimiz dünyanın en büyük ilk 10 havacılık ve savunma şirketi içinde yer almak, başaracağımıza inancım tamdır” dedi.

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