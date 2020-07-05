Türk Havacılık Uzay Sanayii büyümesini sürdürüyor: 11 basamak atlayıp 26'ıncı oldu



Geçtiğimiz yılı 2,2 Milyar Amerikan Doları ciro ile kapatan TUSAŞ, cirodaki payının yanı sıra arge projeleri ile de sıralamadaki hızlı tırmanışını sürdürdü. Liste belirlenirken net satışların yanı sıra faiz-vergi öncesi kar, aktif toplam, öz kaynak, karlılık ve ihracat gibi kriterler de değerlendirildi.



AA Temel Kotil

Hedef dünyada ilk 10

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil,

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde azim ve kararlılıkla projelerimizi tamamlamak için lider ve öncü vasfımızı perçinlemek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz dünyanın en büyük havacılık şirketleri arasında üst sıralarda yerimizi almak.

EKONOMİ TUSAŞ 308 adet F-16 üretti

Dünyanın yakından takip ettiği projeleri yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bayrağımızı dünyanın birçok ülkesinde şerefle dalgalandırmaya devam ediyoruz. Küresel ölçekte dünyanın en büyük 100 havacılık şirketi arasında yer alıyoruz ve her yıl bu listelerdeki sıramızı yükseltmeye devam ediyoruz.

Hedefimiz dünyanın en büyük ilk 10 havacılık ve savunma şirketi içinde yer almak, başaracağımıza inancım tamdır” dedi.