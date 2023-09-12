Türk savunma sanayisinden Avrupa'da gövde gösterisi

Türk savunma sanayisi şirketleri Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı MSPO 2022'de boy gösterecek. Bu yıl 30'uncusu yapılacak Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı MSPO'da, dünyanın dört bir yanından ülkelerin savunma sanayileri ve üst düzey resmi delegasyonları yer alacak. Fuara, 6-9 Eylül'de Polonya'nın Kielce kenti ev sahipliği yapacak.