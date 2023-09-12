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Teknoloji

Türk savunma sanayisinden Avrupa'da gövde gösterisi

Dünyanın en önemli savunma sanayisi etkinliklerinden Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı (DSEI 2023), 12-15 Eylül'de Londra'da gerçekleştiriliyor. Fuarda, aralarında ASELSAN, BMC, CES Kompozit, HAVELSAN, Kale Arge, MKE AŞ, Nurol Makina, REPKON, Roketsan, CANiK, Sarsılmaz, TAIS'in bulunduğu yaklaşık 30 Türk şirketi, ürün ve kabiliyetlerini sergilemeye devam ediyor.

14:55 . 12/09/2023 Salı
AA
Avrupa'da gövde gösterisi

Avrupa'da gövde gösterisi

Dünyanın en önemli savunma sanayisi etkinliklerinden Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı (DSEI 2023), 12-15 Eylül'de Londra'da gerçekleştiriliyor.

Hükümetler, silahlı kuvvetler ve endüstri temsilcilerini bir araya getiren etkinliğe, dünyanın birçok ülkesinden tedarikçi katılıyor.

Fuarda, aralarında ASELSAN, BMC, CES Kompozit, HAVELSAN, Kale Arge, MKE AŞ, Nurol Makina, REPKON, Roketsan, CANiK, Sarsılmaz, TAIS'in bulunduğu yaklaşık 30 Türk şirketi, ürün ve kabiliyetlerini sergilemeye devam ediyor.



#Türk Savunma Sanayisi
#roketsan
#avrupa
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