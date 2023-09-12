Türk savunma sanayisinden Avrupa'da gövde gösterisi

Avrupa'da gövde gösterisi
Dünyanın en önemli savunma sanayisi etkinliklerinden Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı (DSEI 2023), 12-15 Eylül'de Londra'da gerçekleştiriliyor.
Hükümetler, silahlı kuvvetler ve endüstri temsilcilerini bir araya getiren etkinliğe, dünyanın birçok ülkesinden tedarikçi katılıyor.
Fuarda, aralarında ASELSAN, BMC, CES Kompozit, HAVELSAN, Kale Arge, MKE AŞ, Nurol Makina, REPKON, Roketsan, CANiK, Sarsılmaz, TAIS'in bulunduğu yaklaşık 30 Türk şirketi, ürün ve kabiliyetlerini sergilemeye devam ediyor.