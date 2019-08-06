Turkcell’den 5G’de dünya rekoru

Turkcell 5G altyapısı üzerinde ticari 5G cep telefonu kullanılarak gerçekleştirilen hız testinde, saniyede 2 Gbps üzeri hızlara ulaşılarak dünya rekoru kırıldı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket, yurt dışında satışına başlanan 5G destekli cep telefonları ile Turkcell 5G pilot şebekesinde hız testi gerçekleştirdi.

Turkcell, 5G alanında Türkiye’de yine bir ilke imza atarak 5G’li cep telefonlarına pilot şebekesi üzerinden 5G sinyali verdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) test için tahsis ettiği frekans üzerinden İstanbul Tepebaşı Plaza’da 5G destekleyen ticari cep telefonu üzerinden yapılan test ile 3.5 GHz bandında 2,283 Gbps hıza ulaşıldı.

Turkcell 5G SIM kartı kullanıldı

Bu sonuçla Turkcell, 3.5GHz frekans spektrumunda 100MHz’lik band genişliği kullanılarak ticari bir telefon üzerinden ulaşılan dünyadaki en yüksek hızı elde etmiş oldu. Bu sayede gerçek 5G’nin cep telefonları üzerinden deneyimlenmesiyle Türkiye’deki 5G çalışmalarında yeni bir aşama daha kat edilmiş oldu. Ericsson ile yapılan ortak çalışma sayesinde 3.5 GHz bandı üzerinden gerçek 5G sinyali verilerek 3GPP standartlarıyla uyumlu 5G destekli OPPO Reno 5G telefonu ile hız testi gerçekleştirdi. Test sırasında Turkcell’in 5G uyumlu SIM kartı kullanıldı. Turkcell daha önce de dünyada ilklerden biri olan uluslararası standartlarla uyumlu canlı 5G bağlantısı testine de imza atmıştı.

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Gerçek 5G’yi cep telefonlarına da taşıdık

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Turkcell olarak uzun süredir üzerinde çalıştıkları 5G konusunda bir ilke daha imza atmış olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Cep telefonu da dahil olmak üzere gerçek 5G ekipmanları ile yapılan ve dünya rekoru kırılan 5G testiyle yeni bir aşamaya geçildiğini ifade eden Sezgin, şunları kaydetti:

"Bu testin gerçekleşmesinin önün açan başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız olmak üzere düzenleyici kurumumuz BTK’ya teşekkürlerimizi sunarız. İlgili yasal düzenlemeler ve 5G frekans tahsisinin yapılmasının ardından üstün şebekemizi 5G ile daha da güçlendirerek müşterilerimize en kaliteli ve hızlı servisler ile buluşturmaya devam edeceğiz"