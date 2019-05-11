Türkiye Drone Şampiyonası başladı

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı Mersin'in Anamur ilçesinde başladı.
Anamurium Antik Kenti'nde düzenlenen ilk etap yarışlarında, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 32 drone sporcusu dereceye girmek için, özel olarak hazırlanan parkurda kıyasıya yarıştı.
Yarışmada hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan araçlar yer aldı.
"Şampiyonasının ilk etabı, yarın yapılacak final yarışlarıyla sona erecek"
Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği Başkanı Sait Göksel Kervancı, yaptığı açıklamada, yarışmanın işleyişinin tamamen pilotların kumanda ve özel olarak tasarlanan gözlük aracılığıyla alanda belli başlı engebeleri geçmeleri üzerine kurulu olduğunu söyledi.
- Yarışmanın 4'li gruplar halinde parkur mücadelesi şeklinde yapıldığını belirten Kervancı, pistte atılan 3 turu ilk bitiren yarışmacının galip geldiğini kaydetti. Şampiyonasının ilk etabı, yarın yapılacak final yarışlarıyla sona erecek.