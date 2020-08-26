Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Öğrenciler insansız su altı aracı tasarladı
ÜRÜN HABERLERİ

Türkiye'de tasarlanan insansız su altı aracı

Öğrenciler insansız su altı aracı tasarladı

Türkiye'de birçok savunma sanayi kuruluşunun insansız araçlara yönelmesi vatandaşların da bu alana yoğun ilgi göstermesini sağlıyor. Bir grup üniversite öğrencisi de su altında çalışan insansız araç tasarladı.

Haber Merkezi İHA
Öğrencilerden insansız su altı aracı
Öğrencilerden insansız su altı aracı

Türkiye, insansız araç üretiminde dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline gelirken bu alanda öğrenciler de elini taşın altına koydular. Kocaeli’de bir araya gelen 12 üniversite öğrencisi, tasarladıkları insansız su altı aracını geliştirerek su altı arama kurtarma ve savunma sanayisinde kullanılmasını hedefliyor.

Kocaeli’de mekatronik mühendisliği bölümünde eğitim gören üniversite öğrencileri insansız su altı aracı tasarladı. 1 yıl önce bir araya gelen 12 öğrenci, aracın tasarımı için çalışmalara başladı.

  • Yaklaşık 1 yıl süren Ar-Ge çalışmalarının ardından öğrenciler su altında uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen aracı 22 günde tasarladı.

İHA
Öğrenciler tasarlardı.

Öğrenciler tasarladıkları aracı su altında test ettiler. Tüm testleri başarı ile geçen araç ile TEKNOFEST’te yarışmayı hedefleyen öğrenciler, ilerleyen süreçte tasarladıkları insansız su altı aracını geliştirerek su altı arama ve kurtarma, savunma sanayisinde kullanılmasını hedefliyor. Tasarladıkları aracın yaklaşık 15 bin TL’ye mal olduğunu söyleyen öğrenciler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle araçlarını yaptıklarını söyledi.

İHA
Su altında böyle çalıştı.

ABD'de 3 Türk akademisyen "mucitler" listesine girdi
HAYAT
ABD'de 3 Türk akademisyen "mucitler" listesine girdi

Çalışmalar bir aya yakın sürdü

Yaptıkları araç hakkında bilgiler veren üniversite öğrencisi Yasin Torun, “Bu sene hem su altı aracımız hem de model uydumuz ile TEKNOFEST’e katılacağız. Bugün tasarladığımız su altı aracının ikinci testini yapıyoruz. İlk testimizi başarı ile gerçekleştirdik.

  • Aracımız 12 kişilik bir ekip ile yapıldı. Mekatronik öğrencileri tarafından tasarlandı. Araç yaklaşık 15 bin TL’ye mal oldu. Aracın özelliklerinden en önemlisi sızdırmazlığı. Biz de onu ilk denememizde başardık. Araç arma kurtarma, gemi arama ve savunma sanayisinde kullanılacak şekilde tasarlandı.

İHA
Araç 1 aydan kısa sürede tamamlandı

Ön tarafına 1 hafta içerisinde eklenecek bir robot kol olacak. Bu kol ile cihaz hem nesneleri tanıyabilecek hem de mekatronik ve otonom olarak sağlam bir araç olacak. Bu aracın 1 sene süren bir tasarım aşaması oldu ve araç 22 günde üretildi. Bütün Ar-Ge çalışmalarımızı tamamladık ve yazılımından bütün tasarımına tüm çalışmalarımızı 22 günde tamamladık” dedi.

İHA
Araç karada böyle görünüyor.


Hedefleri bir şirket ile insansız hava aracını daha ileri bir noktaya taşımak

Aracı ileriki süreçte geliştirerek bir teknoloji şirketi kurmayı hedeflediklerini belirten Torun,

  • “Şu anda TEKNOFEST’in su altı sistemleri yarışmasına katılacağız. Yarışmanın raporlama kısmında birçok takım arasından ilk 31’e girdik. Biz de aracımızı tamamlayıp yarışmaya katılacağız. Bu tabi ki bir başlangıç. Takımımızın olan bir şirket ile aracımızı ileride geliştireceğiz. Bu bizim bir başlangıcımız. Bunu ileriye doğru götüreceğiz” diye konuştu.

İmkansızlık mucit yaptı: Kaynak suyundan elde etti
FOTOĞRAF 8
Title
Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Ramazan Kargılı, Köyceğiz ilçe merkezine 50 kilometre mesafedeki Kozluca mevkisinde ailesiyle yaşıyor. Bir vadinin içindeki tek evde elektrik yok. En yakın bakkal 30 kilometre uzaklıktaki Pınarköy'de. Köyceğiz'de yatılı okuyan, okul dışındaki zamanlarını babası Yakup (46), annesi Firdevs (42) ve kardeşi İsa (7) ile geçiren Ramazan, elektrik sorununu az da olsa dinamo ile çözdü.
Title
Evin yakınındaki kaynak suyunun önüne yapılan depo dolduğunda su bırakılıyor ve düzenekle evdeki lambalar yanıyor. Aile günde yaklaşık 4 saat elektrikten faydalanabiliyor.
Title
İlkokul yıllarında icatlar için çalışmaya başladığını söyleyen Ramazan Kargılı, Ben mecburiyetten mucit oldum. Hayatımız burada az miktarda akan kaynak suyuna bağlı. Enerjiyi oradan sağlıyoruz. Su yetersiz olduğu için televizyon ve buzdolabı çalıştıracak kadar elektrik üretemiyoruz dedi.
Title
Güneş enerjisi ile çalışan çapa makinesi, su ile çalışan ağaç kesme makinesi, annesine kolaylık olsun diye yoğurt dövme ve biber ezme makinesi, plastik yoğurt kovasından süpürge de icat eden Ramazan, ihtiyaçlardan icatların doğduğunu söyledi.
Title
Kargılı, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Hiçbir kodlama bilgim ve eğitimim yoktu. Evimizde ihtiyaçlardan doğan sebeplerden dolayı icat yapmaya başladım. Ayran yapabilmek için yoğurt dövme makinesine ihtiyaç oldu. Ben de bunun icadını yaptım. Sonra ihtiyaçlar devam etti ve benim icatlarım da bununla birlikte devam etti ama ailemde biraz tedirginlik vardı. Bunun sebebi fazla ders çalışamayıp, devamlı icatlar üzerinde çalışmam. O yüzden ailem bu konudan pek memnun değil. Gelecekte bir iş sahibi olamayacağımdan korkuyorlar. Aslında ben de korkuyorum. Çünkü gerekli desteği bulamıyorum. Mekatronik mühendisliği okuyarak bu icatlarıma devam etmek istiyorum.
Title
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, mucit Ramazan'ı aradı ve destek sözü verdi. Ayrıca Ramazan'ın yaptığı icatlar mühendisler tarafından test edilecek ve uygun görülmesi halinde genç mucit adına patent alınacak.
Title
Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise, Ramazan'ı ileride iyi bir yerlerde göreceğime yürekten inanıyorum. Kendisiyle gurur duyuyorum. Her türlü ihtiyacında destek olacağımızdan şüphesi olmasın ifadelerini kullandı.
İmkansızlık mucit yaptı: Kaynak suyundan elde etti
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde elektriği olmayan evde ailesiyle birlikte yaşayan lise öğrencisi Ramazan Kargılı (18), kaynak suyundan elde ettiği enerjiyle su ve güneşle çalışan elektrikli aletler icat etti. Bidondan müzik sistemi de yapan Ramazan'ın hayali Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nda (TUBİTAK) görev almak. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Ramazan Kargılı'yı arayıp, destek sözü verdi.


Abone Ol Google News
PKKnın zehir ağına darbe

PKK'nın zehir ağına darbe

'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başladı.
33 bin kişiyeiş kapısı açılacak

33 bin kişiye
iş kapısı açılacak

​23 milyar liralık 1200 yatırım için onay çıktı.
Tahliye oldu

Cinsel saldırıda bulunduğu genç kız canına kıymıştı.

Celtic yolcusu

Celtic yolcusu

​Trabzonspor yönetimi, gelen teklif sonrasında satışa onay verdi.
Dev yatırım Türkiye'nin gündeminde

Dev yatırım Türkiye'nin gündeminde

​Canlı Hayvan Pazarı, satışlarda patlama etkisi oluşturdu.

Esnek çalışma<br>dönemi başlıyor

Esnek çalışma
dönemi başlıyor

​Erdoğan'ın imzasıyla resmen yürürlüğe girdi.
İtfaiye ekibine<br>tüfekle ateş açıldı

İtfaiye ekibine
tüfekle ateş açıldı

​Orman yangınına müdahale için gitmişlerdi.
Nereye elini atsa<br>uyuşturucu çıktı

Nereye elini atsa
uyuşturucu çıktı

Polis ​tek bir araçta 100 bin adet hap buldu..
Sokak<br>ortasında dehşet

Sokak
ortasında dehşet

​Batman'da bir kadın eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Atina'yı cepheye sürdüler

Atina'yı cepheye sürdüler

Bölgenin şımarık çocuğu Yunanistan'a indirim üstüne indirim yapıyorlar.
Gözler Girit'te

Gözler Girit'te

Doğu Akdeniz'de savaş çanları her geçen gün daha yüksek sesle çalıyor.
Selçuklu ruhu ile

Selçuklu ruhu ile

​Türklere Anadolu'nun kapılarını aralayan Malazgirt Zaferi coşkuyla kutlandı.
Boğuluyoruz kurtarın!

Boğuluyoruz kurtarın!

​Sele kapılan ailenin son sözleri bu oldu.
Dahlan ile<br>Filistin'e operasyon

Dahlan ile
Filistin'e operasyon

​Ekibini kurup ortalığı kan gölüne çevirmeye çalışacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.