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Türkiye'nin tanıtım elçisi web sitesi yayında

Türkiye'nin küresel pazarlardaki turizm tanıtımını üstlenen Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA), Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde.

Haber Merkezi İHA
Kapadokya
Kapadokya

Türkiye'nin küresel pazarlardaki turizm tanıtımını üstlenen Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA), Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde yeni bir dijital kanalı hayata geçirdi.

Dünyanın hemen hemen tüm pazarlarında gezginlerin önemli bölümünün evlerine kapalı olduğu bu dönemde açılan "www.liveturkey.com" isimli web sitesi, Türkiye ile ilgili kültürden sanata, tarihten spora, gastronomiden eğlenceye pek çok deneyimi misafirlerin ekranlarına taşıyacak. Bu programlardan bazıları canlı olarak yayınlanacak.

İstanbul

Birçok aktiviteyi içinde barındırıyor

Yabancı turistlerin Türkiye ile ilgili en çok merak ettikleri ve özledikleri deneyimleri bir araya getiren bir içerik sitesi olan "liveturkey.com", Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği çevrim içi sanat etkinliklerini dünyaya ulaştıracak. Ünlü şeflerin katılımıyla Türk yemeklerinin yapım videolarını yayınlayacak site, önemli müzelerin sanal turlarına yönlendirecek. Site, yapılabilen macera ve doğa sporları için bir tanıtım platformu olarak Türkiye'ye seyahat edeceklere ilham verecek. Ayrıca "liveturkey.com" adresinde küresel turizm tüketicilerine evlerinde geçirdikleri süre boyunca Türkiye'yi deneyimleme fırsatı sunulacak. Bakanlığın yeni dijital kanalı "www.liveturkey.com", Türkiye'de kültür, sanat ve gastronomiyi tek bir çatı altında topluyor.

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