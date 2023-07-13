Türkiye'ye yeni güç: Su altında kullanılan gizli keşif silahı

“Otonom ve uzaktan kontrolle yapılabilmekte”

RAMPUS’un Su altında veride aktara bildiğini ifade eden Küten, “RAMPUS modüler bir yapıya sahip. Bu modüler yapıda onu özelleştiriyor. 10 kilo grama yakın faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Bu faydalı yükle beraber ön tarafında istediğiniz sensör grubunu montajlaya biliyorsunuz. Ayrıca, güç gurubu ve enerji grubunu da değiştirerek su altında kalma sürecini artırıp uzatma şansınız var. Şuandaki haliyle yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 130 kilograma denk gelmekte. Bu yapının su altına atılması, alınması tamamen otonom ve uzaktan kontrolle yapılabilmekte. Bir gemiden de atabilirsiniz, bir hava aracından da atabilirsiniz. Suyun altında indikten sonra veri alma şansınız da var. Suyun altında çok yüksek çözünürlüklü veriyi toplayıp bunları su yüzeyine çıkarak size çok hızlı bir şekilde aktara biliyor. Suyun altında topladığı bazı verileri suyun altındayken aktarda biliyor. Örneğin su zeminin 4 metre üstündesiniz, burada 50 metrelik bir alanı tarayarak elde ettiği veriyi işleyerek aktarma durumu var” diye konuştu. Yazılımlarını tamamen kendilerinin yaptıklarını belirten Küten, “Bu yazılımların tamamını kendimiz yapmaktayız. Her hangi bir anomaliyi tespit ettiğinde bunu anında aktara biliyor. Bu anomali bir denizaltının tespiti, mayın, bir uçağın kara kutusu da olabilir. Ya da suyun altında haritalanma yaparken fark etmediğiniz başka bir anomali de olabilir. Bunu tamamen kendimiz geliştirdiğimiz için bu yapı ile ilgili modelizasyon iyileştirme, ek talep tamamını yapma şansımız var. Bu tür sistemlerde ki en büyük çalışmalardan biri mühendislik çalışması, tasarım ve buradaki ürünler, sensör gurupları. Bunları, yüzde 82 oranında yerli olarak yapmaktayız. Buradaki asıl önemli grup verilerin toplandığı görüntüleme, sensörler ve doğrusallık bu kısımda çok fazla emeğimiz var. Suyun altında bulmak istediğiniz tehdit denizaltı da olabilir, bir mayında olabilir ya da her hangi bir gizli tespit edilemeyen bir cihazda olabilir. Çünkü ülkeler kendi kendilerine özel mayın tipleri saldırı araçları geliştiriyor. Bunların tamamını yüksek çözünürlüklü olarak algılayıp aktara biliyor RAMPUS” ifadelerini kullandı.

“Savunma Sanayii ve sivil sektör”

Su altı insansız keşif aracı RAMPUS’un Savunma Sanayii ve sivil sektör’de kullanılabileceğini vurgulayan Küten, “Biz sistemi iki ana sektör için geliştirdik. Savunma Sanayii ve sivil sektör. Savunma Sanayii’nde tehditlerin tespiti bunlardaki katmanların yapısı. Olası saldırıların tespiti. Aslında suyla ilgili aldığınız verilerin tamamı sıcaklık, tuzluluk, haritalama Ege denizimiz, Kara Deniz’imiz, Kıbrıs bölgesi buradaki bölgelerin tamamının su altı haritalamasını bu cihazlarla yapmanız mümkün. Sivil alanda ise, sualtı kirliliği, müsilaj, su altında ki petrol ya da sızıntının tespiti ya da boru hatlarındaki çatlağın tespiti ya da konulan ekipmanların düzenli aralıklarla tespiti gibi konularda da bu aleti kullanmanız mümkün. Sistem modüler olduğu için ihtiyaca göre değiştirile bilinir. Şuandaki versiyonumuz suyun altında 8 saat kalabiliyor. Bunu yaklaşık 2 knot hızla gerçekleştirmesi mümkün. Projenin kavramsal tasarımına yaklaşık 5 ay önce başladık. Kavramsal tasarımı çok hızlı bir şekilde ilerlettiğimizi söyleye biliriz. Kavramsal tasarımı bitirdik diye bilirim bundan sonra detay tasarım ve üretim aşamasına geçiliyor. Projenin hayata geçmesi yaklaşık 20 aylık bir takvim onu da Ağustos ayı itibariyle hayata geçirmiş olacağız” dedi.

“Düşman tehdidi daha karasulara gelmeden önleyerek onu ortadan kaldırma şansınız doğa bilir”