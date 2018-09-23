Twitch yasaklandı

Twitch, Amazon tarafından 2011 yılında kullanıma sunulan bir yayın platformu uygulamasıdır.

Dünya çapında 100 milyondan fazla kullanıcısı bulunan oyun severlerin popüler yayın platformu Twitch, Çin’de yasaklandı. 1982’den beri Çin’de düzenlenen ve bu yıl içinde de gerçekleşen Asya Espor Oyunları yarışmasını Çin televizyonlarının yayınlamaması üzerine kullanıcılar Twitch’e yönelince ülke genelinde uygulamanın popülerliği 23 kat artmıştı.

Çin’in App Store mağazasında da üçüncü sıraya yükselen Twitch, hükümetin politikası nedeniyle hem mağazadan kaldırıldı hem de ülke genelinde yasaklandı.

Twitch, Çin’de neden yasaklandı?

Amazon’un sahibi olduğu yayın platformunun neden engellendiğine dair Çin Hükümetinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. İnternet servislerinin ülkedeki yayın kurallarına uyması takdirde Twitch de dahil olmak üzere Facebook, Twitter ve YouTube’un Çin’de tekrar kullanıma sunulabileceği tahmin ediliyor.