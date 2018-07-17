​Twitter 'Filistin Bayrağı' diyemedi​

Filistinli hesapları sık sık askıya alan Twitter'dan tepki çeken bir güncelleme daha geldi. Bayrak emojilerinde her ülkenin bayrağını ismiyle kategorileyen Twitter, Filistin Devleti yerine 'Filistin Toprakları Bayrağı' ifadelerine yer verdi.

İsrail yanlısı tutumunu devam ettiren Twitter, kullanıcıların tepkisini çekti.

Twitter, geçtiğimiz günlerde ‘Hanzala Cesaret Ödülü’ alan 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi’nin hesabını şiddet içerikleri yer aldığı gerekçesiyle silmişti.

İsrail istiyor, Twitter kapatıyor

İsrail Kamu Güvenliği Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter’ın, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın bazı lider ve üst düzey şahsiyetlerinin hesaplarını kapattığını duyurmuştu.

Filistin'i tanıyan ülke sayısı 140'a yaklaştı

Filistin'i resmen devlet olarak tanıyan ülke sayısı 140'a yaklaşmış durumda. Filistin'in devlet olarak tanınmasına yönelik girişimler Avrupa ülkelerinde artış göstermeye başlarken ve İngiltere, İspanya, Fransa, İrlanda ile Belçika parlamentoları bu yönde bağlayıcılığı olmayan kararlar almıştı.

Bununla birlikte Avrupa Parlamentosu, Filistin devletini sadece "prensipte" tanımakla yetinmişti. Filistini tanıyan 135 ülkenin büyük bölümünü ise Afrika, Asya ve Latin Amerika devletleri oluşturuyor.