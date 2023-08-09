WhatsApp'tan yeni bir özellik daha: Ekran paylaşma devri başlıyor

Son yılların yükselen uygulaması WhatsApp, iki milyara ulaşan kullanıcı sayısıyla neredeyse her telefonda yüklü. Mesajlar şifrelenmiş aktarılıyor, yani özel konuşma doğrudan okunamaz. Ama yine de hesap ele geçirilebilir mi? Güvenlik Uzmanı Jake Moore, durumu test etmeye karar verdi ve WhatsApp hesabını daha iyi korumanın yollarını paylaştı.