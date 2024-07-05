X'in tasarımı değişiyor: Beğenmek için sola yorum için sağa kaydırılacak

X, gönderilerden etkileşim butonlarını kaldırarak içeriğin kullanıcıların akışlarında nasıl göründüğünü yeniden tasarlamayı planlıyor .





Bu, repost (diğer adıyla retweet), beğenme ve yanıtlama düğmelerinin artık bir kullanıcının X zaman çizelgesindeki her bir gönderi altında görünmeyeceği anlamına geliyor.





Butonların kaldırılmasıyla birlikte, her bir gönderideki repost, beğeni ve yanıt sayıları da kaldırılacak.





Beğenmek için sola, yorum için sağa kaydırılacak

X, bir düğmeye dokunmak yerine kullanıcıların beğenmek veya yanıtlamak için bir gönderide sola veya sağa kaydırmasını istiyor. Zaman tünelinde gönderideki tek görülebilir metrik, gönderinin sağ üst köşesine taşınan görüntüleme sayısı olacak.





Yaklaşan X post tasarım değişikliği ilk olarak MacRumors'tan araştırmacı Aaron Perris tarafından keşfedildi. X'in sahibi Elon Musk daha sonra değişikliklerin hayata geçeceğini doğruladı. Şu ana kadar çoğu kullanıcının tepkisi olumsuz oldu.



