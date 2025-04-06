Yaşlı bakımına özel robot

Robotik teknolojilerde öne çıkan Çinli şirketler her geçen gün farklı bir yenilik tanıtıyor. Noetix Robotics, makinelerin yaşlılara bakmasını sağlayan güçlü bir yapay zekayla donatılan ürününü tanıttı. Ters takla atabilen robot ev işlerinde yardımcı olacak şekilde donatıldı. 1,3 metre uzunluğundaki robot iki ayak üzerinde hareket edebiliyor ve engebeli arazide saatte 11 kilometreye kadar hız yapabiliyor. Çinli şirket açıklamasında robota yeni yetenekler kazandırmak için Nvidia Jetson Orin çipiyle kullandıklarını bildirdi.