YouTube, ürün yerleştirme videolarına başlıyor

İnternetin en çok ziyaret edilen sitelerinden biri olan YouTube'da yeni bir dönem başlıyor.

Site daha önce alış veriş platformuna döndü eleştirileri almıştı şimdi ise direk ürün tanıtımlarının yapılmasına olanak sağlıyor. İnternet üzerinden reklam veren ajansları kendine çekmeye çalışan YouTube'un bu alandaki en büyük rakibi ise Instagram.

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Instagram da arama butonunun yerini değiştirmişti

Instagram'dan da benzer bir hamle gelmişti. Arama butonunun yeri Reels ile değiştirilirken insanların bu alandan daha fazla reklam izlemesinin yolu açılmıştı.

Şimdi YouTube'da da böyle bir uygulama başlıyor. YouTube tarafından alınan kararlara göre, içerik üreticiler istediği gibi ürün yerleştirme yapabilecek. Bununla amaçlanan ise; video içerisinde kullanılan her ürünün etiketlenmesi ve bu sayede kullanıcıları bu ürünlere yönlendirmek. Bu tarz hamlelere devam eden şirketin temel amacı ise Facebook şirketlerine yönelen reklam verenleri kendi sitesine çekmek.