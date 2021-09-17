Teknoloji Ziyaretçiler için TEKNOFEST başvuruları başladı
BİLİM

Ziyaretçiler için TEKNOFEST başvuruları başladı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'i ziyaret etmek isteyenler için online başvurular başladı. Festivale katılan kişiler iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış veya önceden Kovid-19 hastalığını geçirip tek doz aşılarını olmuşlarsa HES kodu üzerinden sağlanan kontrol ile alana giriş yapabilecek.

Haber Merkezi AA
Ziyaretçiler için TEKNOFEST başvuruları başladı
TEKNOFEST

Her yıl büyük bir ilgi, merak ve heyecanla takip edilen, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek.

WEB SİTESİNDEN KAYIT

TEKNOFEST'i ziyaret etmek isteyenler için www.teknofest.org web sitesi üzerinden online başvurular başladı. Bu çerçevede ziyaretçi olarak katılmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken önemli detaylar bulunuyor.

HES KODU GEREKİYOR

Katılımcıların öncelikle TEKNOFEST'in web sitesi üzerinden online kayıt yaptırması ve kayıt sırasında HES Kodu ile birlikte istenen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Kayıt ekranı
Kayıt ekranı

Online kayıt işlemini tamamlayarak festivale ziyarete gelen kişiler iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış ise veya önceden Kovid-19 hastalığını geçirip tek doz aşılarını oldularsa sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanan kontrol ile alana giriş yapabilecekler.

PCR TESTİ GEREKLİ Mİ?

Kovid-19 aşısı olmamış ve/veya tek doz aşı olmuş kişilerden ise alana giriş yapmadan önceki son 48 saatte yapılmış, negatif sonuçlu PCR testi istenecek ve kontrolü, sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanacak.

18 YAŞ ALTINA REFAKETÇİ ŞART

Festivali ziyaret edecek olan 18 yaş altındakiler için kayıt olma zorunluluğu bulunmazken festival alanına HES kodu göstererek refakatçileri ile birlikte giriş yapabilecek.

26 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 74 kurum ile birlikte düzenlenen TEKNOFEST, bu yıl 21-26 Eylül'de 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

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