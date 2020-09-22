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Zoom'a alternatif en iyi video görüşme uygulamaları neler?

Pandemi sonrasında hayatımıza giren evden çalışma yöntemi sonrası Zoom adlı uygulama indirilme rekoru kırdı. Zoom adlı uygulamanın yanı sıra bu alanda birçok uygulama da geliştirildi. Bu uygulamalar arasında Google'ın Meet ve Microsoft'un Teams adlı uygulamaları da mevcut. Yerli örnekler ise; HAVELSAN Diyalog ve Bizbize gibi uygulamalar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Koronavirüs sonrası hayatımıza giren kavramlardan biri de evden çalışma oldu. İnsanlar evden çalışmaya başladıkça da Zoom gibi video-konferans uygulamalarına talep arttı.

Zoom ile ilgili bazı soru işaretleri olan okuyucularımız için alternatiflerini derledik:

Google Meet: Uygulama tamamen ücretsiz

  • Zoom uygulamasında kullanıcıların en büyük şikayetlerinden biri de uygulamanın kısıtlı olmayan kullanım için para talep etmesiydi. Google ise Meet'i ücretsiz dağıtmaya başlayarak bu alanda Zoom'un önüne geçti.

Google CEO'su Sundar Pichai Nisan ayında ücretsiz dağıtıma başladığı günlerden Google Meet'in günlük indirilme sayısının 3 milyonu bulduğunu belirtmişti. İvmesi giderek artan uygulama şu an ise 100 milyon'un üzerine çıkmış durumda

Google'ın Zoom'a alternatif çıkardığı Google Meet 100 milyon kullanıcıyı devirdi
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Google'ın Zoom'a alternatif çıkardığı Google Meet 100 milyon kullanıcıyı devirdi

HAVELSAN DİYALOG: Zoom'a yerli alternatif

Mobil uyumlu web arayüzü sayesinde iOS ve Android telefonlarda da rahatlıkla kullanılabilen HAVELSAN Diyalog, uçtan uca şifreleme, ekran paylaşımı, güvenli sesli görüşme, güvenli video konferans, güvenli mesajlaşma, HD ve 4K görüntü desteği ve adaptif görüntü kalitesi ayarlama gibi imkanları da sunuyor.

HAVELSAN Diyalog
  • Kullanımı için hiçbir uygulama yükleme ihtiyacı gerektirmeyen HAVELSAN Diyalog ile ekstra donanım olmadan da yüksek kaliteli görüşme yapılabiliyor. Alanında uzman HAVELSAN siber güvenlik ve test ekipleri tarafından tüm denemeleri yoğun şekilde devam eden HAVELSAN Diyalog bu ay içinde kullanıma sunulacak.

HAVELSAN'dan Zoom'u tahtından edecek video konferans programı: Diyalog
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HAVELSAN'dan Zoom'u tahtından edecek video konferans programı: Diyalog


Microsoft Teams: İnsanları bir arada gösteriyor

Microsoft'un Teams adlı video-konferans uygulamasına getirdiği yeni özellik de video-konferans sırasında insanları bir arada göstermek oldu. Uygulamaya ingilizce verilen isim de 'Together' yani bir arada.

Microsoft Teams

Microsoft'un video-konferans uygulaması Teams yeni özelliği ile sizi yalnız hissetmekten kurtarıyor. Uygulama video-konferans yapan kişileri karelere bölmek yerine hepsi aynı ortamdaymış gibi yayınlayıp insanlara bir arada ymış hissi veriyor.

Siber suçlular video konferans sistemlerini hedef almaktan vazgeçmiyor: Microsoft Teams açığını kapattı
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Siber suçlular video konferans sistemlerini hedef almaktan vazgeçmiyor: Microsoft Teams açığını kapattı

ASELSAN'dan BizBize: SEDEC'te test edildi

Zoom gibi devlere karşı yerli uygulamalar da geliştirildi. "Güvenlik ve savunma buluşması" SEDEC'te, yerli video konferans uygulaması "BizBize" ile 24 ülkeden katılımcılar 3 günde 700 toplantı yaparken uygulama geçer not aldı.

BizBize
  • BizBize, eğitim, finans, sağlık, enerji ve savunma gibi stratejik ve kritik alanlardaki görüntülü iletişimin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi açısından sorumluluklar üstlenebilecek.

Uçtan uca şifreleme ve SSL sertifikası ile güvenliği maksimum seviyede tutan uygulama, kullanıcı verilerin yurt dışına gitmesini önlemek amacıyla da Turkcell ve Türksat altyapılarını kullanıyor.

Yerli video konferans uygulaması 'Bizbize' geçer not aldı
TEKNOLOJİ
Yerli video konferans uygulaması 'Bizbize' geçer not aldı

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