Özgün Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Tesbih namazı kılınışı, okunacak dualar
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Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Tesbih namazı kılınışı, okunacak dualar

Üç ayların manevi bereketinden faydalanmak isteyen inananlar şimdiden üç aylar ile ilgili ayrıntıları sorguluyor. Üç ayların ilk kandili olan Regaib kandili bu gece idrak ediliyor. Regaib kandilinde namaz ve dua ile geçirmek isteyen kişiler "tesbih namazı nasıl kılınır" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peygamberimiz S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, Regaip Kandili'nde kılınabilecek namazlar arasında bulunuyor. Peki, tesbih namazı kılınışı nasıldır? Tesbih namazı kaç rekattır? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Tesbih namazı kılınışı, okunacak dualar
tesbih namazı

Tesbih namazı kılınışı, Regaip Kandil'ine yaklaşılmasıyla beraber araştırılan konular arasında bulunuyor. Tesbih namazının nasıl kılınacağı ile ilgili detaylar Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Peki tesbih namazı nasıl kılınır?

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir. Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

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