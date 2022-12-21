THY Euroleague’de 15. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında temsilcimiz Fenerbahçe Sırp ekibi ile karşı karşıya gelecek.
THY EUROLEAGUE’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
Euroleague’de 15. haftanın programı şöyle:
22 Aralık Perşembe
20.45 Fenerbahçe Beko - Partizan
22.00 ALBA Berlin - Maccabi Tel Aviv
22.00 Olympiakos - Kızılyıldız
22.30 Baskonia - Virtus Bologna
23.00 Real Madrid - Asvel
23 Aralık Cuma
20.30 A. Efes - Panathinaikos
21.00 Zalgiris Kaunas - Bayern Münih
22.30 Olimpia Milano - Monaco
22.30 Valencia Basket - Barcelona