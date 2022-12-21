THY Euroleague’de 15. hafta heyecanı Euroleague’de 15. hafta heyecanı yarın ve 23 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Anadolu Efes önemli karşılaşmalara çıkacak. Ligde geride kalan 14 haftada Fenerbahçe 10 galibiyet ve averajla lider konumda bulunurken, sarı-lacivertlileri aynı galibiyette olan Barcelona ile Monaco takip ediyor. A. Efes de 7 galibiyetle 7. sırada yer alıyor. Ligin son sırasında ise 3 galibiyeti olan ALBA Berlin var. Peki THY Euroleague’de bu hafta hangi maçlar var? İşte detaylar.

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