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THY Euroleague’de 15. hafta heyecanı

Euroleague’de 15. hafta heyecanı yarın ve 23 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Anadolu Efes önemli karşılaşmalara çıkacak. Ligde geride kalan 14 haftada Fenerbahçe 10 galibiyet ve averajla lider konumda bulunurken, sarı-lacivertlileri aynı galibiyette olan Barcelona ile Monaco takip ediyor. A. Efes de 7 galibiyetle 7. sırada yer alıyor. Ligin son sırasında ise 3 galibiyeti olan ALBA Berlin var. Peki THY Euroleague’de bu hafta hangi maçlar var? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
THY Euroleague’de bu hafta hangi maçlar var?
THY Euroleague 15. hafta

THY Euroleague’de 15. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın açılış maçında temsilcimiz Fenerbahçe Sırp ekibi ile karşı karşıya gelecek.

THY EUROLEAGUE’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Euroleague’de 15. haftanın programı şöyle:

22 Aralık Perşembe

20.45 Fenerbahçe Beko - Partizan

22.00 ALBA Berlin - Maccabi Tel Aviv

22.00 Olympiakos - Kızılyıldız

22.30 Baskonia - Virtus Bologna

23.00 Real Madrid - Asvel

23 Aralık Cuma

20.30 A. Efes - Panathinaikos

21.00 Zalgiris Kaunas - Bayern Münih

22.30 Olimpia Milano - Monaco

22.30 Valencia Basket - Barcelona

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