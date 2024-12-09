Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
THY THYAO alış satış hisse fiyatları

THY THYAO alış satış hisse fiyatları

11:359/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
THY THYAO hisse fiyatı
THY THYAO hisse fiyatı

BIST 100 endeksi haftaya %0,93 artışla 10.174,96 puandan başladı. THY hissesi (THYAO), Borsa İstanbul'da işlem gören en popüler hisse senetlerinden biridir. Güncel THY hissesi son işlem fiyatı, hisse senedinin alım-satım seviyeleri ve piyasa verileri yatırımcılar tarafından yakından takip edilmektedir. İşte THY (THYAO) alış satış hisse fiyatları.

Yatırımcılar, Borsa İstanbul ve güvenilir aracı kurumların sağladığı anlık verilerle THYAO hissesi fiyatlarını takip edebilir. THY hissesi alış ve satış fiyatları, arz-talep dengesi, piyasa koşulları ve şirket haberlerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

THYAO hisse fiyatı

THYAO Son İşlem Fiyatı 301

THYAO Alış 300.75

THYAO Satış 301

THYAO Günlük Değişim 0.5

THYAO Günlük Değişim (%) 0.17

THYAO Günlük Hacim (Lot) 9.456.877,00

THYAO Günlük Hacim (TL) 2.856.031.447,50



#THY hisse fiyatı
#THYAO son işlem fiyatı
#Borsa İstanbul

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son dakika haberleri Türkiye ve Dünya'da bugün neler oldu?