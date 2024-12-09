Yatırımcılar, Borsa İstanbul ve güvenilir aracı kurumların sağladığı anlık verilerle THYAO hissesi fiyatlarını takip edebilir. THY hissesi alış ve satış fiyatları, arz-talep dengesi, piyasa koşulları ve şirket haberlerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.