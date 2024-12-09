BIST 100 endeksi haftaya %0,93 artışla 10.174,96 puandan başladı. THY hissesi (THYAO), Borsa İstanbul'da işlem gören en popüler hisse senetlerinden biridir. Güncel THY hissesi son işlem fiyatı, hisse senedinin alım-satım seviyeleri ve piyasa verileri yatırımcılar tarafından yakından takip edilmektedir. İşte THY (THYAO) alış satış hisse fiyatları.
Yatırımcılar, Borsa İstanbul ve güvenilir aracı kurumların sağladığı anlık verilerle THYAO hissesi fiyatlarını takip edebilir. THY hissesi alış ve satış fiyatları, arz-talep dengesi, piyasa koşulları ve şirket haberlerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
THYAO hisse fiyatı
THYAO Son İşlem Fiyatı 301
THYAO Alış 300.75
THYAO Satış 301
THYAO Günlük Değişim 0.5
THYAO Günlük Değişim (%) 0.17
THYAO Günlük Hacim (Lot) 9.456.877,00
THYAO Günlük Hacim (TL) 2.856.031.447,50