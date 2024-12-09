Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününe alıcılı başladı. BIST 100 endeksi sabah saatlerinde yüzde 1'lik yükselişle 10 bin 188 puana çıktı.

Borsa İstanbul'da özellikle Suriye'nin yeniden inşa sürecinde aktif rol alabileceği düşünülen çimento şirketleri sert yükseldi. Açılışta çimento fabrikaları bulunan Uşak Seramik ve Sanko Holding'in hisseleri yüzde 10 yükseldi.

Nuh Çimento, OYAK Çimento, ÇİMSA, Limak Doğu Anadolu Çimento ve Çimbeton hisseleri de tavan olurken Afyon Çimento yüzde 8 yükseldi. İskenderun Demir ve Çelik (İsdemir) hisseleri de sabah saatlerinde yüzde 10 değer kazandı.

Küresel piyasalarda, dünya genelinde siyasi krizlerin derinleşmesi ve jeopolitik endişelerin artmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararları başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

ABD'de açıklanan verilerden alınan sinyaller, ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserliği beslemesine karşın Güney Kore ve Fransa'daki siyasi karışıklıklar ile Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesi piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.