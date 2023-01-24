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Almanya'ya uçacaklar dikkat! THY, Berlin-Brandenburg Havalimanı'ndaki grev nedeniyle bazı seferleri iptal etti

Almanya'da yapılacak olan grev Türk Hava Yolları uçuşlarını iptal ettirdi. THY, yarın İstanbul Havalimanı'ndan Berlin'e yapacağı TK1721, TK1723, TK1725, TK1727 sefer sayılı uçuşlarını karşılıklı olarak gerçekleştirmeyecek. Peki Anadolujet Sabiha Gökçen Havalimanı Berlin uçuşları iptal mi? İşte detaylar.

11:25 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
THY Berlin seferleri

THY Berlin seferleri

Türk Hava Yolları (THY), Berlin-Brandenburg Havalimanı'ndaki yer hizmetleri personeli ve güvenlik görevlilerinin yapacağı "uyarı grevi" nedeniyle, yarın bu kente düzenleyeceği bazı seferleri iptal etti.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY, yarın İstanbul Havalimanı'ndan Berlin'e yapacağı TK1721, TK1723, TK1725, TK1727 sefer sayılı uçuşlarını karşılıklı olarak gerçekleştirmeyecek.

Anadolujet Sabiha Gökçen Havalimanı Berlin uçuşları iptal mi?

Ayrıca Anadolujet'in Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapacağı TK7728 sefer sayılı Berlin uçuşu da karşılıklı olarak iptal etti.



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40 dakika önce
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Almanya'ya uçacaklar dikkat! THY, Berlin-Brandenburg Havalimanı'ndaki grev nedeniyle bazı seferleri iptal etti
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