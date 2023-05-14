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Tokat seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili seçim sonucu oy oranları

2023 Tokat seçim sonuçları açıklandı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. 2023 seçimleri için Tokat’ta 439.561 seçmen 1.709 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Tokat 5 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, 2023 seçimlerinde Tokat'ta hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Tokat milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Tokat seçim sonuçlarına göre Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt, Zile Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

20:10 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Tokat seçim sonuçları

Tokat seçim sonuçları

Tokat
sonuçları, Türkiye 14 Mayıs Genel Seçim ve Cumhurbaşkanı
dahilinde açıklanıyor. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. 2023 Gaziantep seçim sonuçları sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Tokat 2023 seçim sonucu ne? Tokat önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi parti,
kazandı? 2018 Tokat AK PARTİ, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonucu, partilerin oy oranları.

2023 Tokat Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından YSK Başkanı Başkanı Ahmet, yayın yasağının kalktığını söyledi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Tokat seçim Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçim sonuçları belli oldu.

AK PARTİ TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Kadim Durmaz

2. Duran Kum

3. Ayhan Karabekiroğlu

4. Mehmet Ali Kocaoğlu

5. Cem Çıtak

CHP TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Kadim Durmaz

2. Duran Kum

3. Ayhan Karabekiroğlu

4. Mehmet Ali Kocaoğlu

5. Cem Çıtak

İYİ PARTİ TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Fatih Demirkol

2- Murat Toycan Selçuk

3- Ali Karaca

4- Şadan İpkin

5- Muhammet Alperen Eldemir

MHP TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- YÜCEL BULUT

2- RECEP BOZDEMİR

3- AYHAN ÖZÇELİK

4- AYLA BEDİRHAN ÇELİK

5- UFUK DEĞERLİYURT

YENİDEN REFAH PARTİSİ TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Ali Daldal

2 - Hasan Erdal

3- Mehmet Açar

4- Mustafa Akın,

5- Aytaç Keser

MEMLEKET PARTİSİ TOKAT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1. Dursun Bayram

2. Saygın Elmacıoğlu

3. Dilara Aydın

4. Fahrettin Kaya

5. Zeynep Zeliha Oktan

2018 Tokat Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

2018 Tokat cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 64,6’sını alırken, Tokat Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 25,3’ünü aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 8,6’sını, Temel Karamollaoğlu ise oyların yüzde 1’ini aldı.

2018 Tokat milletvekili genel seçim sonuçları

Tokat Cumhur İttifakı oy oranı % 66.3 olurken, AK Parti 3, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet Tokat’ta oyların yüzde 31,3’ünü aldı. CHP Tokat’ta 1 milletvekili çıkardı.

2018 Tokat'ta hangi parti ne kadar oy aldı?

Tokat 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

  1. AK Parti % 49,9
  2. CHP % 20,7
  3. MHP % 16,4
  4. İYİ Parti % 9,3
  5. HDP % 2,1

2018 seçiminde Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

Seçim 2018 AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

2023 seçimi Cumhurbaşkanlığı adayları ve partilerin oy pusulasındaki yerleri
2023 seçimi Cumhurbaşkanlığı adayları ve partilerin oy pusulasındaki yerleri

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için artık tarihi gün. Türkiye genelinde yapılacak olan 14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi ve Milletvekili genel seçimleri için ilk oylar kullanılmaya başlandı. Sabah 08:00 itibariyle yurt genelinde başlayan oy verme işlemi için seçmenler sandık başlarına gitmeye başladı. Cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulasında birinci sırada Recep Tayyip Erdoğan yer aldı. İkinci sırada Muharrem İnce yer alıyordu ancak İnce adaylıktan çekildiğini duyurdu. Üçüncü sırada Kemal Kılıçdaroğlu ve son sırada ise Sinan Oğan yer aldı. Pusulanın 6. sırasında BBP, AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve MHP'den oluşan "Cumhur İttifakı" bulunuyor. İşte 2023 seçimleri oy pusulası örneği.

Seçime kaç gün kaldı: Seçim anket sonuçlarına göre hangi aday ve hangi parti önde?
Seçime kaç gün kaldı: Seçim anket sonuçlarına göre hangi aday ve hangi parti önde?

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek. Adayların ve partilerin yarışacağı seçimde anket şirketleri tarafından yapılan kamuoyu yoklamaları yakından takip ediliyor. Cumhur İttifakı ile Millet ittifakı oy oranları en son seçim anket sonuçları ile belli oluyor. Erdoğan ilk turda ipi göğüslerken AK Parti seçimi açık ara önde tamamlıyor. Peki Seçim anket sonuçları son durum ne? Hangi aday önde? Seçime kaç gün kaldı? İşte en güncel seçim anket sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları.


Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları
Yurtdışı seçim sonuçları: Seçmen yurt dışında kime oy verdi? İşte ülke ülke alınan oy oranları

2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi sonuçları için nefesler tutuldu. 2023 seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri yurt dışı temsilciliklerinde 9 Mayıs'a kadar devam etti. Gümrük kapılarında ise 14 Mayıs'a kadar oy kullanılacak. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy​​​​​​​'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oy kullanabilecek. Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646. Peki yurtdışı seçim sonuçları hangi ülkede kim kazandı? Cumhurbaşkan adayları hangi ülkeden ne kadar oy aldı?


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2023 seçim sonuçlarına göre Sinan Oğan kaç oy aldı?