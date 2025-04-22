TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları başladı mı? Şartlar neler olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye genelinde hayata geçirilecek olan 250 bin sosyal konutluk dev proje için süreç hız kazandı. Bakan Murat Kurum’un imzasıyla 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgeyle birlikte, konut yapılabilecek uygun arazilerin tespiti için çalışmalara başlandı. Ev sahibi olmak isteyen yüz binlerce vatandaş, başvuru şartları ve başvuru takvimi hakkında yapılacak resmi açıklamaları merakla bekliyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Henüz TOKİ sosyal konut projesi için resmi başvuru tarihleri ve şartlar açıklanmadı. Ancak arazilerin belirlenmesine ilişkin sürecin başlaması, başvuruların yakın zamanda ilan edileceğine işaret ediyor. Başvuru ekranı aktif hale geldiğinde işlemlerin e-Devlet sistemi üzerinden yapılması bekleniyor.

250 BİN SOSYAL KONUT HANGİ ŞEHİRLERDE YAPILACAK?

TOKİ tarafından 81 ilde hayata geçirilecek proje kapsamında, şehir merkezleri ve ilçelerde konut ihtiyacını karşılayacak yeni yapılar inşa edilecek. Nüfusu 10 binden az olan ilçelere en az 100 konut, 10 binden fazla olanlara ise en az 500 konut yapılması hedefleniyor.

GENELGE İLE HANGİ ADIMLAR ATILDI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede, sosyal konut yapılabilecek alanların belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belge talep edildi. Özellikle Hazine’ye ya da belediyelere ait, konut yapımına uygun taşınmazların listelenmesi istendi.

Kriterler arasında arazinin eğimi, yerleşime uygunluğu, altyapıya ve ulaşım olanaklarına yakınlığı da yer alıyor. Tarım, orman, sulama veya sit alanları dışında kalan bölgeler öncelikli olarak değerlendirilecek.

BAŞVURU SÜRECİNDE NELER BEKLENİYOR?

Başvuru süreci başladığında, önceki yıllarda olduğu gibi gelir düzeyi, konut sahibi olmama durumu, yaş ve ikamet şartları gibi kriterlerin yer alması bekleniyor. Ayrıca başvuruların e-Devlet platformu üzerinden dijital olarak alınması öngörülüyor.

KONUT HAKKI ANAYASA’DA GÜVENCE ALTINDA

Genelgede, Anayasa’daki “konut hakkı”na da vurgu yapıldı. Devletin, şehirlerin özelliklerini ve çevresel koşulları gözeterek konut ihtiyacını karşılayacak önlemler alması gerektiği hatırlatıldı. TOKİ'nin bu projeyle dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda konut imkânı sunması hedefleniyor.



