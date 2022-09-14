TOKİ Çorum’da hangi ilçelere konut yapacak?

Ceylan ve Kaya, yaptıkları ortak basın açıklamasında, AK Parti iktidarı döneminde devletin her yatırımdan Çorum’un hak ettiği payı aldığı gibi, sosyal konut projesinde de gerekli yatırımın kazandırıldığını ifade ettiler.

TOKİ ÇORUM’DA KAÇ KONUT YAPACAK?

Proje çerçevesinde Çorum’un hemen her ilçesine yeni yaşam alanları kazandırılacağının altını çizen Milletvekilleri Ceylan ve Kaya, TOKİ sadece bina yapan bir kurum olmanın ötesine geçerek en önemli sosyal hizmet yapıları arasına girdiğini kaydettiler. Ortak basın açıklamasında Çorum’da toplam 1800 konut inşa edileceğini bildirildi.

TOKİ ÇORUM’DA HANGİ İLÇELERDE KONUT YAPACAK?

Alaca’da 3. Etap için 200 konut

Dodurga’da 3. Etapta 72 konut

İskilip’te 204 konut

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Kargı’da 3. Etapta 120 konut

Laçin’de 78 konut

Merkezde 382 konut

Ortaköy’de 80 konut

Ortaköy Aşdağul’da 50 konut

Osmancık 5. Etapta 210 konut

Sungurlu’da 253

Uğurludağ 3. Etapta 151