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TOKİ Çorum’da hangi ilçelere konut yapacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca kişiyi ilgilendiren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamanın ardından da hangi il ve ilçelere kaç konut inşa edileceği belli oldu. Çorum ile ilgili detayları ise Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya açıkladılar. Peki Çorum hangi ilçelerde TOKİ yapılacak? Kaç konut yapılacak? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ Çorum’da hangi ilçelere konut yapacak?
TOKİ Çorum

Ceylan ve Kaya, yaptıkları ortak basın açıklamasında, AK Parti iktidarı döneminde devletin her yatırımdan Çorum’un hak ettiği payı aldığı gibi, sosyal konut projesinde de gerekli yatırımın kazandırıldığını ifade ettiler.

TOKİ ÇORUM’DA KAÇ KONUT YAPACAK?

Proje çerçevesinde Çorum’un hemen her ilçesine yeni yaşam alanları kazandırılacağının altını çizen Milletvekilleri Ceylan ve Kaya, TOKİ sadece bina yapan bir kurum olmanın ötesine geçerek en önemli sosyal hizmet yapıları arasına girdiğini kaydettiler. Ortak basın açıklamasında Çorum’da toplam 1800 konut inşa edileceğini bildirildi.

TOKİ ÇORUM’DA HANGİ İLÇELERDE KONUT YAPACAK?

Alaca’da 3. Etap için 200 konut

Dodurga’da 3. Etapta 72 konut

İskilip’te 204 konut

Kargı’da 3. Etapta 120 konut

Laçin’de 78 konut

Merkezde 382 konut

Ortaköy’de 80 konut

Ortaköy Aşdağul’da 50 konut

Osmancık 5. Etapta 210 konut

Sungurlu’da 253

Uğurludağ 3. Etapta 151

TOKİ Sosyal projesinde başvuru şartları belli oldu
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Bugün başlayacak projeyle birlikte 250 bin konut, 100 bin altyapılı arsa satılacak.
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Dar gelirlilerin ev sahibi olabilmesi için hazırlanan Sosyal Konut Projesi'nde başvuru şartları da belli oldu. İşte ''Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi''nden yeni ayrıntılar...
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BİR YIL İKAMET ŞARTI TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.
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BİR HANEDEN TEK BAŞVURU Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek. Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek. İSTANBUL 16 BİN, YURT GENELİ 14 BİN Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.
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ÖDEME, GELİRİN YÜZDE 30'UNU GEEÇMEYECEK Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek. TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak. Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.
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BAŞVURU BEDELİ 500 LİRA Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek. Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek. Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek. Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Yoksul ve dar gelirli olmak, Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak, Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.
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TOKİ'nin yürüteceği proje kapsamında ilk olma özelliği taşıyan, \"Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri\" için başvuru bedeli 2 bin lira olarak belirlendi. Projenin bu ayağına başvuruda bulunacaklardan, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunan 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşı olması şartı aranacak.
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Başvuru yapacaklardan ayrıca ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek. Sanayi sitelerindeki iş yerleri için başvuru yapacakların, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocuklarının mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması da gerekecek.
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İstanbul’da aylık hane geliri 16 binin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olması şartlar arasında. TOKİ konutları 240 aya varan vadelerle satışa sunacak. TOKİ tarafından yürütülecek projede gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak. 30 yaş altı gençlere yüzde 20 oranında kontenjan ayrılması planlanıyor.
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TOKİ Sosyal projesinde başvuru şartları belli oldu
Bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla başlayacak Sosyal Konut (Ucuz Konut) projesine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapma hedefiyle oluşturulan projede 250 bin konut satışa çıkacak. İsteyen de arsa projelerine başvurarak kendi evini yapabilecek. İşte projeden yeni ayrıntılar...
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