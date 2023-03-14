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Silivri TOKİ kura çekilişi tarihi belli oldu

TOKİ kura takvimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşıldı. Kura taviminin açıklanmasının ardından TOKİ İstanbul; Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri, Selimpaşa kura sonuçlarının açıklanacağı tarih netlik kazandı. İstanbul Silivri TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

15:01 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Silivri TOKİ kura çekilişi

Silivri TOKİ kura çekilişi

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Bakan Kurum'dan açıklama geldi. İstanbul TOKİ kura tarihleri belli oldu. Silivri kura çekilişi ne zaman yapılacak?

SİLİVRİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 28 bin 340 sosyal konutun kuraları da 1- 19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda yapılacak.

Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart'ta kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Tuzla Kura çekimleri 16-29 Mart tarihleri arasında Tuzla Belediyesi'nde gerçekleştirilecek.

İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI!

16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut

30 Mart 2023: Çatalca 540 konut

30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut

1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut



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1 saat önce
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Silivri TOKİ kura çekilişi tarihi belli oldu
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