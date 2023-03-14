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Başakşehir TOKİ kura çekilişi tarihi belli oldu

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. İstanbul'da bulunan Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde gerçekleştirilecek olan 50 bin konut kura çekimi için tarihleri açıkladı. Başakşehir TOKİ kura çekilişi sonuçları ne zaman, nasıl açıklanacak?

13:56 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
TOKİ Başakşehir kura çekilişi

TOKİ Başakşehir kura çekilişi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, İstanbul Tuzla, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Esenler ve Başakşehir'de çekilecek kuralar için tarih verildi. Peki İstanbul Başakşehir TOKİ kura çekilişi ne zaman?

BAŞAKŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 28 bin 340 sosyal konutun kuraları da 1- 19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda yapılacak.

Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart'ta kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Tuzla Kura çekimleri 16-29 Mart tarihleri arasında Tuzla Belediyesi'nde gerçekleştirilecek.

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16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut

30 Mart 2023: Çatalca 540 konut

30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut

1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.



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Başakşehir TOKİ kura çekilişi tarihi belli oldu
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