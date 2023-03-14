TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da 50 bin konut yapılacak. Tuzla'da 20.920 konut inşa edilecek. Tuzla TOKİ kura çekilişinin ilk etabı Aralık ayında yapılmıştı. TOKİ Tuzla kura çekilişinin 2. etabının yapılacağı tarih belli oldu. Peki, Tuzla TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Tuzla TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilecek? İşte ayrıntılar...