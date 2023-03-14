TOKİ Başakşehir kura çekilişi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, İstanbul Tuzla, Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Esenler ve Başakşehir'de çekilecek kuralar için tarih verildi. Peki İstanbul Başakşehir TOKİ kura çekilişi ne zaman?
BAŞAKŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 28 bin 340 sosyal konutun kuraları da 1- 19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda yapılacak.
Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart'ta kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Tuzla Kura çekimleri 16-29 Mart tarihleri arasında Tuzla Belediyesi'nde gerçekleştirilecek.
İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ AÇIKLANDI!
16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut
30 Mart 2023: Çatalca 540 konut
30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut
1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut
TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI
TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.