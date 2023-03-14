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Çatalca TOKİ kura çekilişi tarihi belli oldu

İlk Evim projesinde İstanbul kura tarihleri belli oldu. Kuralar 16 Mart'ta başlarken 19 Nisan 2023 tarihine kadar devam edecek. Peki, TOKİ Çatalca kura çekimi ne zaman yapılacak? Çatalca TOKİ kura sonuçları ne zaman, nasıl açıklanacak? İşte detaylar...

13:25 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Toki Çatalca kura çekilişi

Toki Çatalca kura çekilişi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ kura takvimini paylaşmasının ardından, TOKİ İstanbul; Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri kura çekim tarihleri netlik kazandı.

ÇATALCA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ tarafından İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek. İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy-Başakşehir-Esenler 28 bin 340 konut, İstanbul Çatalca İlçesi 540 konut, İstanbul Silivri İlçesi Selimpaşa 200 konut ve İstanbul Tuzla İlçesi 20 bin 920 konut olmak üzere toplamda 50 bin konut sahibine teslim edilecek. TOKİ 2023 İstanbul takvimine göre Çatalca konut kurası 30 Mart 2023 tarihinde çekilecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim' projesinde kura çekimleri İstanbul ile sona eriyor.

İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ 2023

16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut

30 Mart 2023: Çatalca 540 konut

30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut

1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut

TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekimi Youtube TOKİ resmi sayfası üzerinden canlı olarak takip ediliyor. TOKİ kura sonuçları ise T.C. kimlik numarası ile sorgulanıyor.



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Çatalca TOKİ kura çekilişi tarihi belli oldu
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