Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi devam ediyor. İstanbul'da bulunan Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde gerçekleştirilecek olan 50 bin konut kura çekimi için tarihleri açıkladı. Peki, İstanbul Arnavutköy kura çekimi ne zaman, hangi tarihte?

ARNAVUTKÖY TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, İstanbul'un Avrupa Yakası'da inşa edilecek 28 bin 3440 konut için kura çekilişleri kamuoyuna duyuruldu. Buna göre, Arnavutköy'de kura çekilişi 1 Nisan Cumartesi - 19 Nisan Çarşamba tarihleri arasında yapılacak.

İSTANBUL DİĞER İLÇELERİN KURA TARİHLERİ

İstanbul'da yapılacak 50 bin sosyal konut kura çekim tarihleri belli oldu. İstanbul Tuzla 16-29 Mart'ta, Silivri Selimpaşa ve Çatalca 30 Mart'ta, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler 1-9 Nisan'da kura çekimleri yapılacak ve 250 bin sosyal konut kura çekimleri İstanbul ile son bulacak. Kura çekimleri noter huzurunda ve canlı yayınlanacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekimi Youtube TOKİ resmi sayfası üzerinden canlı olarak takip ediliyor. TOKİ kura sonuçları ise T.C. kimlik numarası ile sorgulanıyor.







