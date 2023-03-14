|
Reklam
Reklam
Özgün

2023 TOKİ İstanbul Arnavutköy kura çekilişi tarihi belli oldu

İstanbul’da TOKİ heyecanı kaldığı yerden devam ederken Arnavutköy için kura çekilişi başlıyor. TOKİ İstanbul Arnavutköy için sosyal konut kuralarında İlk Evim Projesi için kura çekilişleri için tarihler netleşti. TOKİ Arnavutköy kura çekilişi ne zaman, nasıl yapılacak?

13:48 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
TOKİ Arnavutköy kura çekilişi

TOKİ Arnavutköy kura çekilişi

Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ertelenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi devam ediyor. İstanbul'da bulunan Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde gerçekleştirilecek olan 50 bin konut kura çekimi için tarihleri açıkladı. Peki, İstanbul Arnavutköy kura çekimi ne zaman, hangi tarihte?

ARNAVUTKÖY TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, İstanbul'un Avrupa Yakası'da inşa edilecek 28 bin 3440 konut için kura çekilişleri kamuoyuna duyuruldu. Buna göre, Arnavutköy'de kura çekilişi 1 Nisan Cumartesi - 19 Nisan Çarşamba tarihleri arasında yapılacak.

İSTANBUL DİĞER İLÇELERİN KURA TARİHLERİ

İstanbul'da yapılacak 50 bin sosyal konut kura çekim tarihleri belli oldu. İstanbul Tuzla 16-29 Mart'ta, Silivri Selimpaşa ve Çatalca 30 Mart'ta, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler 1-9 Nisan'da kura çekimleri yapılacak ve 250 bin sosyal konut kura çekimleri İstanbul ile son bulacak. Kura çekimleri noter huzurunda ve canlı yayınlanacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekimi Youtube TOKİ resmi sayfası üzerinden canlı olarak takip ediliyor. TOKİ kura sonuçları ise T.C. kimlik numarası ile sorgulanıyor.



#arnavutköy
#arnavutköy toki
#arnavutköy toki kura çekilişi
#toki kura çekilişi
قبل٪ s
default-profile-img
2023 TOKİ İstanbul Arnavutköy kura çekilişi tarihi belli oldu
Habib-i Neccar Dağı'nın eteğindeki mahalleyi iki afet birden yıktı
Jesus'un yerine düşünülen isim belli oldu
ASELSAN'a 360 milyon liralık sipariş
Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybetti
'Yapılarda sismik izolatörlerin 50 yıllık ömrü var'
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.