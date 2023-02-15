Milyonlarca kişinin merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. EYT düzenlemesinin detayları teklifin Meclis'e gelmesiyle birlikte belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2 Milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" dedi. Erdoğan Emeklilik için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerektiğini söyledi. EYT, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Peki 3600 günü olan EYT'den yararlanır mı? Kadınlarda 3600 günden emeklilik yaşı kaçtır ve şartları nelerdir?