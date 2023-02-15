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Trabzonspor-Basel maçı
UEFA Konferans Ligi play-off turunda ülkemizi temsil eden Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel ile 16 Şubat Perşembe saat 20.45'te Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda mücadele edecek. Tüm gelirleri deprem bölgesine bağışlanacak olan maç için hatıra biletleri satışa sunuldu.
UEFA Konferans Ligi’nde oynanacak olan Trabzonspor – Basel maçının biletleri satışta. Hatıra biletleri de 13:00 itibariyle satışa sunuldu. Biletleri Passolig üzerinden satın alabilirsiniz.
Trabzonspor - Basel maçı hatıra bileti 100 TL olarak satışa sunuldu. Hatıra biletlerini aldıktan sonra hesabınızda PDF olarak görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu Trabzonspor - Basel maçı TV8'de canlı yayınlanacak.