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Trabzonspor – Basel maçı biletleri satışa çıktı

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, Basel'i konuk edecek. 16 Şubat Perşembe saat 20.45'te Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda oynanacak maçın tüm gelirleri depremzedelere bağışlanacak. TS-Basel maçı biletleri de satışa çıktı. Trabzonspor - Basel maçı hatıra bileti 100 TL olarak satışa sunuldu. Peki Trabzonspor – Basel maçı biletleri nereden ve nasıl alınır? Bilet fiyatları ne kadar?

09:54 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Trabzonspor-Basel maçı

Trabzonspor-Basel maçı

UEFA Konferans Ligi play-off turunda ülkemizi temsil eden Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel ile 16 Şubat Perşembe saat 20.45'te Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda mücadele edecek. Tüm gelirleri deprem bölgesine bağışlanacak olan maç için hatıra biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor - Basel maçı biletleri nereden ve nasıl alınır?

UEFA Konferans Ligi’nde oynanacak olan Trabzonspor – Basel maçının biletleri satışta. Hatıra biletleri de 13:00 itibariyle satışa sunuldu. Biletleri Passolig üzerinden satın alabilirsiniz.

Trabzonspor – Basel maçı hatıra bileti fiyatı ne kadar?

Trabzonspor - Basel maçı hatıra bileti 100 TL olarak satışa sunuldu. Hatıra biletlerini aldıktan sonra hesabınızda PDF olarak görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz.

Trabzonspor - Basel maçı biletleri ne kadar?

  • Vip Platinium - ₺750,00
  • Vip Gold - ₺500,00
  • Vip Silver - ₺400,00
  • Batı - ₺250,00
  • Doğu - ₺200,00
  • Fırtına - ₺125,00
  • Kale Arkası - ₺100,00

Trabzonspor-Basel maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu Trabzonspor - Basel maçı TV8'de canlı yayınlanacak.

Trabzonspor’un Basel muhtemel kadrosu

  1. Uğurcan Çakır,
  2. Larsen,
  3. Bartra,
  4. Denswil,
  5. Eren,
  6. Gbamin,
  7. Bakasetas,
  8. Abdülkadir,
  9. Bardhi,
  10. Trezeguet,
  11. M.Gomez



#Trabzonspor
#Basel
#Trabzonspor Basel maçı biletleri
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Trabzonspor – Basel maçı biletleri satışa çıktı
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