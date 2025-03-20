Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TÜİK açıkladı! Tarımsal girdi fiyatları ocakta arttı

TÜİK açıkladı! Tarımsal girdi fiyatları ocakta arttı

11:3620/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
TÜİK
TÜİK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayında tarımsal girdi fiyatlarının yıllık yüzde 30,49, aylık yüzde 5,89 arttığını açıkladı.

TÜİK, Ocak 2025 dönemine ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; tarımsal girdi fiyatları bir önceki aya göre yüzde 5,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,49 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,58 arttı.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 5,95 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 5,56 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 29,02 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 39,58 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 50,09 artış ile tohum ve dikim materyali, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 32,87 artış ile veteriner harcamaları oldu. (DHA)




#TÜİK
#Tarımsal girdi fiyatları
#tarım

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA TAKVİMİ: Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak?