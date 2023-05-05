Tunceli seçim sonuçları
2023 seçimleri Tunceli seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Tunceli cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Tunceli milletvekilleri burada yer alacaktır.
AK PARTİ TUNCELİ MİLLETVEKİLİ ADAYI
Hakan Özer
CHP TUNCELİ MİLLETVEKİLİ ADAYI
Hüsniye Karakoyun
İYİ PARTİ TUNCELİ MİLLETVEKİLİ ADAYI
Rozan Ali Fayık
MHP TUNCELİ MİLLETVEKİLİ ADAYI
Nilgün Dalkılıç
2018 Tunceli Cumhurbaşkanı seçim sonuçları
2018 Tunceli cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Muharrem İnce oyların yüzde 58,1’ini alırken, Tunceli Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Selahattin Demirtaş oyların yüzde 21,1’ini aldı. Recep Tayyip Erdoğan ise oyların yüzde 18,7’sini, Meral Akşener oyların yüzde 1,8’ini, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,2’sini, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,1’ini aldı.
2018 Tunceli milletvekili genel seçim sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları
Tunceli Milet İttifakı oy oranı % 28,3 olurken, CHP 1 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı Tunceli oy oranı yüzde 20,4,’ünü aldı. HDP Tunceli’de 1 milletvekili çıkardı.
2018 seçimi: Tunceli’de kazanan milletvekilleri isim listesi
24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, 27. dönem Tunceli milletvekilleri şunlardır:
- Alican Önlü (HDP)
- Polat Şaroğlu (CHP)
2018 Tunceli’de hangi parti ne kadar oy aldı?
Tunceli 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
- HDP % 51
- CHP % 26,3
- AK Parti % 14,7
- MHP % 5,7
- İYİ Parti % 1,6
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.
24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli
24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.
2018 seçim sonuçları AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1
2019 Tunceli yerel seçim sonuçları
TKP Tunceli Belediye başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu oyların % 32,77’sini alırken, HDP adayı Nurşat Yeşil ise oyların % 28,21’ini aldı.