Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) nedir? Kıbrıs TMT ne zaman kuruldu?

TMT (Türk Mukavemet Teşkilatı) nedir? TMT ne zaman kuruldu? Türk Mukavemet Teşkilatı'nın Kıbrıs için önemi nedir? İşte ayrıntılar..

TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLATI NEDİR?

Kıbrıs'ta 1 Ağustos 1958'de kurulan TMT (Türk Mukavemet Teşkilatı), EOKA örgütüne karşı mücadele etmek için kurulan silahlı örgüttür.

Daha sonraları EOKA'nın yerini EOKA-B'ye bırakmasıyla bu örgütle mücadele etti. 1 Ağustos 1976 tarihinde Kıbrıs Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na dönüştürüldü.

Rauf Denktaş ve Doktor Fazıl Küçük önderliğinde kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenliğini sağlamayı amaçlıyordu. TMT'nin başlıca amaçları arasında; Enosis’e karşı çıkmak, Türklere karşı yapılacak saldırıları püskürtmek ve anavatana olan bağlılığı sürdürmek yer alıyor.

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TMT (Türk Mukavemet Teşkilatı), Kıbrıs mücadelesinde çok önemli bir yer edindi. Rauf Denktaş ve Doktor Fazıl Küçük önderliğinde kurulan Türk Mukavemet teşkilatı yani kısa adıyla "TMT", Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenliğini sağlamayı amaçlıyordu. Ayrıca Enosis’e karşı çıkmak, Türklere karşı yapılacak saldırıları püskürtmek ve anavatana olan bağlılığı sürdürmek başlıca amaçları arasındaydı.

TMT, uzun yıllar gizli bir yapılanma olarak kaldı. Ankara ve Antalya’da eğitim kampları kuruldu. İlk hedef 5 bin mücahidin eğitilip silahlandırılmasıydı.

Rumlar tarafından anlaşılmaması için TMT’de görev alacak subaylar için kod adlar da belirlenmişti.