Özgün Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) nedir? Kıbrıs TMT ne zaman kuruldu?
ÖZGÜN HABERLER

Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) nedir? Kıbrıs TMT ne zaman kuruldu?

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, terör örgütü EOKA’nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı ile ilgili sözleri sonrasi Türk Mukavemet Teşkilatı ile ilgili detaylar merak kazandı. TMT nedir? Kıbrıs için önemli bir yere sahip olan Türk Mukavemet Teşkilatı ne zaman, nasıl kuruldu? İşte detaylar..

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) nedir? Kıbrıs TMT ne zaman kuruldu?
tmt

TMT (Türk Mukavemet Teşkilatı) nedir? TMT ne zaman kuruldu? Türk Mukavemet Teşkilatı'nın Kıbrıs için önemi nedir? İşte ayrıntılar..

TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLATI NEDİR?

Kıbrıs'ta 1 Ağustos 1958'de kurulan TMT (Türk Mukavemet Teşkilatı), EOKA örgütüne karşı mücadele etmek için kurulan silahlı örgüttür.

Daha sonraları EOKA'nın yerini EOKA-B'ye bırakmasıyla bu örgütle mücadele etti. 1 Ağustos 1976 tarihinde Kıbrıs Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na dönüştürüldü.

Rauf Denktaş ve Doktor Fazıl Küçük önderliğinde kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenliğini sağlamayı amaçlıyordu. TMT'nin başlıca amaçları arasında; Enosis’e karşı çıkmak, Türklere karşı yapılacak saldırıları püskürtmek ve anavatana olan bağlılığı sürdürmek yer alıyor.

TMT (Türk Mukavemet Teşkilatı), Kıbrıs mücadelesinde çok önemli bir yer edindi. Rauf Denktaş ve Doktor Fazıl Küçük önderliğinde kurulan Türk Mukavemet teşkilatı yani kısa adıyla "TMT", Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenliğini sağlamayı amaçlıyordu. Ayrıca Enosis’e karşı çıkmak, Türklere karşı yapılacak saldırıları püskürtmek ve anavatana olan bağlılığı sürdürmek başlıca amaçları arasındaydı.

TMT, uzun yıllar gizli bir yapılanma olarak kaldı. Ankara ve Antalya’da eğitim kampları kuruldu. İlk hedef 5 bin mücahidin eğitilip silahlandırılmasıydı.

Rumlar tarafından anlaşılmaması için TMT’de görev alacak subaylar için kod adlar da belirlenmişti.

Ayşenur Arslan skandal sözlerinden geri adım atmadı: Beni ciddiye almayın
GÜNDEM
Ayşenur Arslan skandal sözlerinden geri adım atmadı: Beni ciddiye almayın
İstanbulda maç başladı

İstanbul'da maç başladı

Beşiktaş evinde Göztepe'yi konuk ediyor.
Salgın ilan ettiler

Salgın ilan ettiler

​Kongo'da 'kızamık' alarmı.
17 ile kırmızı alarm

​Türkiye'nin 10 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı'nın doktorundan açıklama: Son iki testi negatif.

​MSB'den CHP'li Özgür Özel'in 'FETÖ' iddialarına sert tepki.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri.

'Yüzlerindeki mutluluk bana yetti'

'Yüzlerindeki mutluluk bana yetti'

​Mahsur kalanlara çay dağıtan imam konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.