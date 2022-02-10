Ayşenur Arslan skandal sözlerinden geri adım atmadı: Beni ciddiye almayın

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, terör örgütü EOKA’nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alan Arslan, 'illegal ve suikastçı bir örgüt' ifadelerini kullandı. Arslan açıklamasında, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" diye konuştu.

RTÜK DUYURDU: İNCELEME BAŞLATILDI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Şahin, açıklamalara ilişkin yaptığı duyuruda, yaşanan skandal için inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin açıklamasında, "Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkü'nün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

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GERİ ADIM ATMADI

Skandal açıklamaları için özür dilemek yerine sözlerinin arkasında duran Arslan, "RTÜK anında harekete geçerse kendinizi birdenbire önemsiyor gibi oluyorsunuz. Ben kendimi başkalarının beni ciddiye aldığı kadar alsam başka bir ben olurum onu biliyorum" diye konuştu.