Ömer Çelik'ten Ayşenur Arslan'a sert tepki: EOKA adlı katliam şebekesinin varislerine karşı direniş ruhu aynı kararlılıktadır

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, terör örgütü EOKA’nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alan Arslan, 'illegal ve suikastçı bir örgüt' ifadelerini kullandı. Arslan açıklamasında, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" diye konuştu.

GÜNDEM Ayşenur Arslan'dan haddi aşan sözler: Türk Mukavemet Teşkilatı'nı 'suikastçı örgüt' olarak tanımladı

"EOKA'NIN VARİSLERİNE KARŞI DİRENİŞ RUHU AYNI KARARLILIKTADIR"

Skandal açıklamalara AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sert şekilde tepki gösterdi.

TMT'nin EOKA’ya karşı şanlı direnişinin odağı olduğunu vurgulayan Çelik, "EOKA adlı katliam şebekesinin varislerine karşı direniş ruhu aynı kararlılıktadır." dedi.

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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"Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türkü’nün katliam şebekesi olan EOKA’ya karşı şanlı direnişinin odağıdır. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. EOKA adlı katliam şebekesinin varislerine karşı direniş ruhu aynı kararlılıktadır... #TMTKuvayiMilliyedir

'Artık zamanıdır, bundan sonra toplu vursun yüreklerimiz.' diyerek, katliam şebekesi EOKA’ya karşı dünyanın en namuslu ve meşru mücadelesini veren Cumhurbaşkanımızın her fırsatta altını çizdiği gibi, Kıbrıs Türkü asla yalnız değildir ve yalnız kalmayacaktır. Bağımsız ve hür yaşayacaktır. EOKA adlı katliam şebekesi ve diğerleri, Kıbrıs Türkü’nün direniş iradesi karşısında her zaman yenilecektir."